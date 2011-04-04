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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:26
Укрпошта знижує комісію на грошовий переказ «З картки на картку» до кінця 2020 року. Клієнти можуть зекономити до 150000 грн на одному переказі та оформити його онлайн, що особливо актуально під час пандемії.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:45
Фокс тоже сейчас решил добавлять за онлайн-оплату свои бонусы (наверно к ЧП)
Эльдорадо еще у ПУМБа в акции 5% грязными
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:20
А на Розетке лучше НьюКард-ом платить?
И, может, кто-то платил на
Додано: Вів 24 лис, 2020 22:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Там форвард подоспел с 7% уже
Додано: Сер 25 лис, 2020 07:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Колеги, а який ноут зараз можна взяти зі знижкою, чи є щось швидке і надійне, з дискретною відяхою, але не ігрове, для більшості офісних робіт і трошки для ігор, тисяч за 15-17?
Пишіть у приватні, якщо оффтоп.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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