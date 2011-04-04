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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:37
greenozon написав:
Укрпошта знижує комісію на грошовий переказ «З картки на картку» до кінця 2020 року. Клієнти можуть зекономити до 150000 грн на одному переказі та оформити його онлайн, що особливо актуально під час пандемії.
точно до 150000 грн???
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:39
V2 написав:
В чому фішка Нафтогазу?
в цене и отсутствии температурных коэффициентов.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:11
ol_zy +1, 6.33 против 8+ за куб, есть разница
Кешбечные карты!
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