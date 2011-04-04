точно до 150000 грн???
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:37
точно до 150000 грн???
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:39
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 26 лис, 2020 14:11
ol_zy +1, 6.33 против 8+ за куб, есть разница
Кешбечные карты!
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:56
Так і зробив, дякую. А як (окрім самого П24) можна статус заявки визначити? Є десь така можливість?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:56
Фонд гарантування вкладів фізосіб покриває 224,9 мільярда гривень, що становить 39% загальної суми вкладів.
Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів.
Загальна сума вкладів фізосіб впродовж жовтня зросла на 1,7 мільярда гривень та становить 575 мільярдів на 1 листопада.
З них вкладів у національній валюті - понад 330 мільярдів, ще 244 мільярди гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 5,14 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда.
ФГВФО покриває вклади сумою менше за 200 тисяч гривень - такими вкладами володіють 98,1% фізосіб. На ще 1,9% припадає 350 мільярдів вкладів сумою понад 200 тисяч.
ФОПів у структурі вкладників - 3,2%, їхні вклади сумарно становлять 44,3 мільярда гривень (7,7% загальних вкладів).
Станом на 1 листопада 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 73 банки.
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:04
ПРи секвестрі ціна грошей має рости
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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