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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1106110711081109>
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:37

  greenozon написав:Укрпошта знижує комісію на грошовий переказ «З картки на картку» до кінця 2020 року. Клієнти можуть зекономити до 150000 грн на одному переказі та оформити його онлайн, що особливо актуально під час пандемії.

точно до 150000 грн???
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:39

  V2 написав:В чому фішка Нафтогазу?

в цене и отсутствии температурных коэффициентов.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:11

ol_zy +1, 6.33 против 8+ за куб, есть разница
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:56

  ol_zy написав:
  kreuz написав:Народ, а де тут постачальника газу обирають, є сцилко?

Нафтогаз проще сменить через приват
Для смены поставщика газа В Приват 24 в новой версии на компе - Услуги - Мои постачальники - Сменить постачальника на Нафтогаз Украины

Так і зробив, дякую. А як (окрім самого П24) можна статус заявки визначити? Є десь така можливість?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:56

Фонд гарантування вкладів фізосіб покриває 224,9 мільярда гривень, що становить 39% загальної суми вкладів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів.

Загальна сума вкладів фізосіб впродовж жовтня зросла на 1,7 мільярда гривень та становить 575 мільярдів на 1 листопада.

З них вкладів у національній валюті - понад 330 мільярдів, ще 244 мільярди гривень в еквіваленті - в іноземній. За жовтень обсяг гривневих вкладів зріс на 5,14 мільярда, валютних - на 2,5 мільярда.

ФГВФО покриває вклади сумою менше за 200 тисяч гривень - такими вкладами володіють 98,1% фізосіб. На ще 1,9% припадає 350 мільярдів вкладів сумою понад 200 тисяч.

ФОПів у структурі вкладників - 3,2%, їхні вклади сумарно становлять 44,3 мільярда гривень (7,7% загальних вкладів).

Станом на 1 листопада 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 73 банки.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:04

ПРи секвестрі ціна грошей має рости
http://finbalance.com.ua/news/hetmantsev-potribniy-sekvestr-byudzhetu-2020-inshoho-efektivnoho-rishennya-nema
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:10

  omb написав:ol_zy +1, 6.33 против 8+ за куб, есть разница

там можно подключить тариф годовой 5,25. При этом один раз за год можно от него отказаться (если, например, газ подешевеет).
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:15

  kreuz написав:
  ol_zy написав:
  kreuz написав:Народ, а де тут постачальника газу обирають, є сцилко?

Нафтогаз проще сменить через приват
Для смены поставщика газа В Приват 24 в новой версии на компе - Услуги - Мои постачальники - Сменить постачальника на Нафтогаз Украины

Так і зробив, дякую. А як (окрім самого П24) можна статус заявки визначити? Є десь така можливість?

https://gas.ua/uk/home/pon вводите EIC и там увидите счет первый с 0 показателями - значит перевели. Сам статус никак не увидеть. Нафтогаз на ФБ отвечает, что, если в течении 5 дней с вами не связались, то значит док-ов достаточно и они передали вашу заяву в облгаз для перевода вас к ним. Мне через пару дней из облгаза позвонили и попросили до 10-го за прошлый месяц заплатить, т.к. я перехожу на нафтогаз. Выразили сожаление, что ухожу от них и надежду, что вернусь, если они снизят цену.
Звонили в первых числах (заявку подавал 30-го октября). Т.е. за ноябрь я уже буду платить по цене нафтогаза.
И следите за мейлом - туда нафтогаз пришлет особовый рахунок с которым вы сможете зарегаться у них в кабинете.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Всех благодарю за участие и дельные совета по смене поставщика газа. Дадут ли мне перейти при имеющейся задолженности за темпер. коэф.? Смех - до 400грн. за весь год.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:26

  ol_zy написав:там можно подключить тариф годовой 5,25.

5,25 у річному було минулого місяця, до 01.12 можна підключити лише за 6,45.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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