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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:32
valya написав:
Всех благодарю за участие и дельные совета по смене поставщика газа. Дадут ли мне перейти при имеющейся задолженности за темпер. коэф.? Смех - до 400грн. за весь год.
дадут,Вам дали право перехода.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:33
Амвросий написав: fav73 написав:
Лишние деньги давно перекрашены в зеленый цвет и под грушей, а под 10-11% то такэ,трохи для баловства)
В долларах? А евро сейчас разве не более перспективный вариант?
Євро не варіант ані зараз, ані будь-коли
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