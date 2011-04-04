дадут,Вам дали право перехода.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:32
дадут,Вам дали право перехода.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:33
Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:49
Зараз звичайео кожен може оцінити євро. А от як це Ви примудрились у майбутнє глянути, щоб сказати, що євро жодної перспективи не матиме?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 28 лис, 2020 09:31
Ось і минула дюжина років...вчора...як Квестор започаткував цю гілку.
Здоровячка йому і всім форумчанам.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 09:55
Огляд "малих банків" по актуальний депо %
тренд - падаєм далі за рідким винятком
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 28 лис, 2020 10:46
Ось і появився на мінфіні рейтинг банок за 3 квартал...пізно але нехай.
Вже на 1 жовтня року 2020 найгірша ліквідність була в
Комси2
Фарса
та Братків
Якщо буде з банок серйозний виніс то цим банкам буде найважче з цим справитись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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