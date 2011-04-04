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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1106110711081109
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:32

  valya написав:Всех благодарю за участие и дельные совета по смене поставщика газа. Дадут ли мне перейти при имеющейся задолженности за темпер. коэф.? Смех - до 400грн. за весь год.

дадут,Вам дали право перехода.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:33

  Амвросий написав:
  fav73 написав:Лишние деньги давно перекрашены в зеленый цвет и под грушей, а под 10-11% то такэ,трохи для баловства)


В долларах? А евро сейчас разве не более перспективный вариант?

Євро не варіант ані зараз, ані будь-коли
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:49

  sergey_sryvkin написав:
  Амвросий написав:
  fav73 написав:Лишние деньги давно перекрашены в зеленый цвет и под грушей, а под 10-11% то такэ,трохи для баловства)


В долларах? А евро сейчас разве не более перспективный вариант?

Євро не варіант ані зараз, ані будь-коли

Зараз звичайео кожен може оцінити євро. А от як це Ви примудрились у майбутнє глянути, щоб сказати, що євро жодної перспективи не матиме?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 09:31

Ось і минула дюжина років...вчора...як Квестор започаткував цю гілку.
Здоровячка йому і всім форумчанам.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 09:55

Огляд "малих банків" по актуальний депо %

тренд - падаєм далі за рідким винятком

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... tavki-2511

Зображення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:46

Ось і появився на мінфіні рейтинг банок за 3 квартал...пізно але нехай.
https://minfin.com.ua/ua/company/universal-bank/rating/
Вже на 1 жовтня року 2020 найгірша ліквідність була в
Комси2
Фарса
та Братків
Якщо буде з банок серйозний виніс то цим банкам буде найважче з цим справитись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
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