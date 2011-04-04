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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1107110811091110
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:28

28 листопада в Україні офіційно оголосили Днем працівника системи фінансового моніторингу.
Дай Боже здоров'ячка цим прекрасним людям, які так турбуються про простого українця. Зі святом їх!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:Скільки Ідея занесла аналітику, щоб її не згадали як лідера неліквідності?

Якимсь макаром Поляк виявився поза сферою інтересів. :oops:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:07

  Квесторе_поверніться написав:Ось і появився на мінфіні рейтинг банок за 3 квартал...пізно але нехай.
https://minfin.com.ua/ua/company/universal-bank/rating/
Вже на 1 жовтня року 2020 найгірша ліквідність була в
Комси2
Фарса
та Братків
Якщо буде з банок серйозний виніс то цим банкам буде найважче з цим справитись.

Я не задумываясь выношу все у Братків и Комсы2
Фарса пока жалею, чуток даже от Комсы2 залил на Сбер :P
Остальное все в валюту 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:Остальное все в валюту

З гривні геть...якого курсу за американця очікуєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:12

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:Остальное все в валюту

З гривні геть...якого курсу за американця очікуєте?

29,5 на 10 января
30 на 31 января и до 20 фев
думаю дето будет 32 зимой 2..3 дня и к весне 28.80
так и передайте пану Козыреву :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 1107110811091110
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