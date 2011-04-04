Дай Боже здоров'ячка цим прекрасним людям, які так турбуються про простого українця. Зі святом їх!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 лис, 2020 14:28
Дай Боже здоров'ячка цим прекрасним людям, які так турбуються про простого українця. Зі святом їх!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Якимсь макаром Поляк виявився поза сферою інтересів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:07
Я не задумываясь выношу все у Братків и Комсы2
Фарса пока жалею, чуток даже от Комсы2 залил на Сбер
Остальное все в валюту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:09
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:12
29,5 на 10 января
30 на 31 января и до 20 фев
думаю дето будет 32 зимой 2..3 дня и к весне 28.80
так и передайте пану Козыреву
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:31
Ок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:03
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:33
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:39
Для чого матрац...несіть в Мій банк...там ще 0,5% капає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:42
А через як наразі у валюту заходите? У долар чи євро?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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