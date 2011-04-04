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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1108110911101111
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:20

  klug написав:
  clientage написав:Остальное все в валюту

Як досвідчена людина, порекомендуйте валютомісткий матрац.

3л-банка в северо-западном углу веранды на даче, там оптимальные климатические условия :mrgreen:
  Квесторе_поверніться написав:Для чого матрац...несіть в Мій банк...там ще 0,5% капає.
думаю с НГ самолёты будут опять не летать :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:думаю с НГ самолёты будут опять не летать

з такими процентами и з таким пер1одом - можна занести до банк1всько1 чарунки. там л1тачки не впливають.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:46

  Goodman написав:
  clientage написав:думаю с НГ самолёты будут опять не летать

з такими процентами и з таким пер1одом - можна занести до банк1всько1 чарунки. там л1тачки не впливають.

Аа, хлавное шобы сами банки типа на самоизоляцию не ушли :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  clientage написав:Я не задумываясь выношу все у Братків и Комсы2
Фарса пока жалею, чуток даже от Комсы2 залил на Сбер
Остальное все в валюту


І з гривні, і з банків геть?
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:22

clientage
А про Комсу 1 - Тас, как думаете?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:32

  valya написав:clientage
А про Комсу 1 - Тас, как думаете?

А я там вааще депо не размещаю с лета.
Оч. накладно для меня забирать налом -- кеды у меня дорогие :mrgreen:
Ток кредитки юзаю.
Да иногда обменом балуюсь, вот за полгода один раз валюту забирал -- до 2К не нуна было заказывать, но кассирша старалась втулить дерьмо -- чуток поругался 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1108110911101111
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