3л-банка в северо-западном углу веранды на даче, там оптимальные климатические условия
думаю с НГ самолёты будут опять не летать
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:20
3л-банка в северо-западном углу веранды на даче, там оптимальные климатические условия
думаю с НГ самолёты будут опять не летать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:44
Re: Байки про банки і не тільки....
з такими процентами и з таким пер1одом - можна занести до банк1всько1 чарунки. там л1тачки не впливають.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:46
Аа, хлавное шобы сами банки типа на самоизоляцию не ушли
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 28 лис, 2020 22:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 28 лис, 2020 22:32
А я там вааще депо не размещаю с лета.
Оч. накладно для меня забирать налом -- кеды у меня дорогие
Ток кредитки юзаю.
Да иногда обменом балуюсь, вот за полгода один раз валюту забирал -- до 2К не нуна было заказывать, но кассирша старалась втулить дерьмо -- чуток поругался
... делайте хоть что-нибудь!
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