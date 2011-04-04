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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:42
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
Остальное все в валюту
З гривні геть...якого курсу за американця очікуєте?
29,5 на 10 января
30 на 31 января и до 20 фев
думаю дето будет 32 зимой 2..3 дня и к весне 28.80
так и передайте пану Козыреву
А через як наразі у валюту заходите? У долар чи євро?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:20
klug написав: clientage написав:
Остальное все в валюту
Як досвідчена людина, порекомендуйте валютомісткий матрац.
3л-банка в северо-западном углу веранды на даче, там оптимальные климатические условия
Квесторе_поверніться написав:
Для чого матрац...несіть в Мій банк...там ще 0,5% капає.
думаю с НГ самолёты будут опять не летать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:44
clientage написав:
думаю с НГ самолёты будут опять не летать
з такими процентами и з таким пер1одом - можна занести до банк1всько1 чарунки. там л1тачки не впливають.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Суб 28 лис, 2020 18:46
Goodman написав: clientage написав:
думаю с НГ самолёты будут опять не летать
з такими процентами и з таким пер1одом - можна занести до банк1всько1 чарунки. там л1тачки не впливають.
Аа, хлавное шобы сами банки типа на самоизоляцию не ушли
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 28 лис, 2020 19:27
klug это враги любого нормального человека . ХАРИ сидет штаны тупо протирают . пускай идут ур** на стройку поработают , наши налоги уходят на этих вот КЛОУНОВ .
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:16
clientage написав:
Я не задумываясь выношу все у Братків и Комсы2
Фарса пока жалею, чуток даже от Комсы2 залил на Сбер
Остальное все в валюту
І з гривні, і з банків геть?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:22
clientage
А про Комсу 1 - Тас, как думаете?
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valya
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:32
valya написав:clientage
А про Комсу 1 - Тас, как думаете?
А я там вааще депо не размещаю с лета.
Оч. накладно для меня забирать налом -- кеды у меня дорогие
Ток кредитки юзаю.
Да иногда обменом балуюсь, вот за полгода один раз валюту забирал -- до 2К не нуна было заказывать, но кассирша старалась втулить дерьмо -- чуток поругался
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 29 лис, 2020 15:26
Что случилось, почему самолёты с нового года не будут летать, ве в зелени уже?
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