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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1109111011111112
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:44

  klug написав:
  ol_zy написав:там можно подключить тариф годовой 5,25.

5,25 у річному було минулого місяця, до 01.12 можна підключити лише за 6,45.

20.11 перешел на годовой по 5.25. В кабинете дают 60 дней на переход. Может потому, что я с 1 ноября перешел?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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