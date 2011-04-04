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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1109111011111112
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:44

  klug написав:
  ol_zy написав:там можно подключить тариф годовой 5,25.

5,25 у річному було минулого місяця, до 01.12 можна підключити лише за 6,45.

20.11 перешел на годовой по 5.25. В кабинете дают 60 дней на переход. Может потому, что я с 1 ноября перешел?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:33

  ol_zy написав:
  klug написав:
  ol_zy написав:там можно подключить тариф годовой 5,25.

5,25 у річному було минулого місяця, до 01.12 можна підключити лише за 6,45.

20.11 перешел на годовой по 5.25. В кабинете дают 60 дней на переход. Может потому, что я с 1 ноября перешел?

Річний тариф доступний тільки з лічильником? Ви його самі ставили чи постачальник?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:21

  Квесторе_поверніться написав:Ось і появився на мінфіні рейтинг банок за 3 квартал...пізно але нехай.
https://minfin.com.ua/ua/company/universal-bank/rating/
Вже на 1 жовтня року 2020 найгірша ліквідність була в
Комси2
Фарса
та Братків
Якщо буде з банок серйозний виніс то цим банкам буде найважче з цим справитись.



а братки - это какой банк ?
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ruslan2453 написав:а братки - это какой банк ?

он же Ломбард, он же Шапито, он же А-, он же Акцент :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:44

  clientage написав:
  Ruslan2453 написав:а братки - это какой банк ?

он же Ломбард, он же Шапито, он же А-, он же Акцент :)


благодарю.
Ruslan2453
 
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