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ol_zy написав:там можно подключить тариф годовой 5,25.
5,25 у річному було минулого місяця, до 01.12 можна підключити лише за 6,45.
20.11 перешел на годовой по 5.25. В кабинете дают 60 дней на переход. Может потому, что я с 1 ноября перешел?
Річний тариф доступний тільки з лічильником? Ви його самі ставили чи постачальник?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Квесторе_поверніться написав:Ось і появився на мінфіні рейтинг банок за 3 квартал...пізно але нехай. https://minfin.com.ua/ua/company/universal-bank/rating/ Вже на 1 жовтня року 2020 найгірша ліквідність була в Комси2 Фарса та Братків Якщо буде з банок серйозний виніс то цим банкам буде найважче з цим справитись.
ol_zy написав:там можно подключить тариф годовой 5,25.
5,25 у річному було минулого місяця, до 01.12 можна підключити лише за 6,45.
20.11 перешел на годовой по 5.25. В кабинете дают 60 дней на переход. Может потому, что я с 1 ноября перешел?[/quote] Річний тариф доступний тільки з лічильником? Ви його самі ставили чи постачальник?[/quote]
Если Вы про газ, не лучше и дешевле перейти на электричество? Тем более по карте ПУМБа еще -10%. У меня в друзей квартира в новострое, так им отопление+бойлер+посудомойка+стиралка+плита и эл.для своих нужд все вместе за месяц обошлось в 1100 грн.