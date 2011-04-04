Додано: Пон 30 лис, 2020 12:58

_hunter написав:



Если Вы про газ, не лучше и дешевле перейти на электричество? Тем более по карте ПУМБа еще -10%. У меня в друзей квартира в новострое, так им отопление+бойлер+посудомойка+стиралка+плита и эл.для своих нужд все вместе за месяц обошлось в 1100 грн. Если Вы про газ, не лучше и дешевле перейти на электричество? Тем более по карте ПУМБа еще -10%.

Смарт-однушка?.. Электро-отопление изначально должно быть в квартире запроектировано -- просто так на него не перейти.[/quote]Квартира в 55 кв.м!!! Там дом почему-то и новострой но к отоплению не подключили, но люди решили проблему тем что установили 2х тарифные счетчики и с 23 до 7 утра всегда по 90коп. Тем более зима теплая, но это не то что дерут 3 шкуры за отоплениев маленьких панелках, + газ, уже если им и не пользуешься то за доставку всеравно плати, скоро также обещают сделать и с ЦО и водой! Кроме того вонючие лифты и страшно в них ездить. Лучше уже реально купить новострой где все на электричестве, или жильцам старых домов отказыватся от ЦО и газа, и пускай те кто его продают, газ вонючий, трубу себе в одно место засунут с такими платежками и абонплатами!