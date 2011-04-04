20.11 перешел на годовой по 5.25. В кабинете дают 60 дней на переход. Может потому, что я с 1 ноября перешел?
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Додано: Нед 29 лис, 2020 15:44
20.11 перешел на годовой по 5.25. В кабинете дают 60 дней на переход. Может потому, что я с 1 ноября перешел?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 29 лис, 2020 16:33
Річний тариф доступний тільки з лічильником? Ви його самі ставили чи постачальник?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 29 лис, 2020 17:21
а братки - это какой банк ?
Додано: Нед 29 лис, 2020 17:25
Re: Байки про банки і не тільки....
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 лис, 2020 17:44
Додано: Нед 29 лис, 2020 23:00
Со счетчиком - у меня был от момента сдачи дома, у мамы - поставили бесплатно несколько лет назад (была какая-то программа для пенсионеров или что-то такое)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Пон 30 лис, 2020 09:52
20.11 перешел на годовой по 5.25. В кабинете дают 60 дней на переход. Может потому, что я с 1 ноября перешел?[/quote]
Річний тариф доступний тільки з лічильником? Ви його самі ставили чи постачальник?[/quote]
Если Вы про газ, не лучше и дешевле перейти на электричество? Тем более по карте ПУМБа еще -10%. У меня в друзей квартира в новострое, так им отопление+бойлер+посудомойка+стиралка+плита и эл.для своих нужд все вместе за месяц обошлось в 1100 грн.
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:46
Річний тариф доступний тільки з лічильником? Ви його самі ставили чи постачальник?[/quote]
Если Вы про газ, не лучше и дешевле перейти на электричество? Тем более по карте ПУМБа еще -10%. У меня в друзей квартира в новострое, так им отопление+бойлер+посудомойка+стиралка+плита и эл.для своих нужд все вместе за месяц обошлось в 1100 грн.[/quote]
Смарт-однушка?.. Электро-отопление изначально должно быть в квартире запроектировано -- просто так на него не перейти.
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:58
Смарт-однушка?.. Электро-отопление изначально должно быть в квартире запроектировано -- просто так на него не перейти.[/quote]
Квартира в 55 кв.м!!! Там дом почему-то и новострой но к отоплению не подключили, но люди решили проблему тем что установили 2х тарифные счетчики и с 23 до 7 утра всегда по 90коп. Тем более зима теплая, но это не то что дерут 3 шкуры за отоплениев маленьких панелках, + газ, уже если им и не пользуешься то за доставку всеравно плати, скоро также обещают сделать и с ЦО и водой! Кроме того вонючие лифты и страшно в них ездить. Лучше уже реально купить новострой где все на электричестве, или жильцам старых домов отказыватся от ЦО и газа, и пускай те кто его продают, газ вонючий, трубу себе в одно место засунут с такими платежками и абонплатами!
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Хатинка в друзів в селі...весь комуналь теж потянув на біля 1100 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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