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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:45
Raymond написав: _hunter написав:
Если Вы про газ, не лучше и дешевле перейти на электричество? Тем более по карте ПУМБа еще -10%. У меня в друзей квартира в новострое, так им отопление+бойлер+посудомойка+стиралка+плита и эл.для своих нужд все вместе за месяц обошлось в 1100 грн.
Смарт-однушка?.. Электро-отопление изначально должно быть в квартире запроектировано -- просто так на него не перейти.
Квартира в 55 кв.м!!! Там дом почему-то и новострой но к отоплению не подключили, но люди решили проблему тем что установили 2х тарифные счетчики и с 23 до 7 утра всегда по 90коп.
Тем более зима теплая, но это не то что дерут 3 шкуры за отоплениев маленьких панелках, + газ, уже если им и не пользуешься то за доставку всеравно плати, скоро также обещают сделать и с ЦО и водой! Кроме того вонючие лифты и страшно в них ездить. Лучше уже реально купить новострой где все на электричестве, или жильцам старых домов отказыватся от ЦО и газа, и пускай те кто его продают, газ вонючий, трубу себе в одно место засунут с такими платежками и абонплатами![/quote]
Как я и говорил -- "втихаря" "замутили" электроотопление: при регламентированном ЭО 90коп. никто не даст.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:47
_hunter написав: Raymond написав: _hunter написав:
Если Вы про газ, не лучше и дешевле перейти на электричество? Тем более по карте ПУМБа еще -10%. У меня в друзей квартира в новострое, так им отопление+бойлер+посудомойка+стиралка+плита и эл.для своих нужд все вместе за месяц обошлось в 1100 грн.
Смарт-однушка?.. Электро-отопление изначально должно быть в квартире запроектировано -- просто так на него не перейти.
Квартира в 55 кв.м!!! Там дом почему-то и новострой но к отоплению не подключили, но люди решили проблему тем что установили 2х тарифные счетчики и с 23 до 7 утра всегда по 90коп.
Тем более зима теплая, но это не то что дерут 3 шкуры за отоплениев маленьких панелках, + газ, уже если им и не пользуешься то за доставку всеравно плати, скоро также обещают сделать и с ЦО и водой! Кроме того вонючие лифты и страшно в них ездить. Лучше уже реально купить новострой где все на электричестве, или жильцам старых домов отказыватся от ЦО и газа, и пускай те кто его продают, газ вонючий, трубу себе в одно место засунут с такими платежками и абонплатами!
Как я и говорил -- "втихаря" "замутили" электроотопление: при регламентированном ЭО 90коп. никто не даст.[/quote]
кто Ваммешает замутить ЭО и поставить двух тарифный счетчик? Это ж совсем не то что в панелкам и хрущах, уезжаешь куда-то всеравно топи и плати, на улице +10, а в квартире +25 всеравно плати и открывай окно, то что сейчас с тарифами я только могу сказать "коммунальный геноцид"!
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:53
Квесторе_поверніться написав: _hunter написав:
У меня в друзей квартира в новострое, так им отопление+бойлер+посудомойка+стиралка+плита и эл.для своих нужд все вместе за месяц обошлось в 1100 грн.
Хатинка в друзів в селі...весь комуналь теж потянув на біля 1100 грн.
ну так на селі газ теж люди мають можливість регулювати , а при твердопаливному котлі і брикетами опалювати або взагалі дешевше дровами! В місті ж так не зможете опалювати та ще й відключитися не дають можливості, краще вже справді хто не привязаний до країни, то продавати ті хрущі і панелки і.....а то тільки бадрячити на олігархів і комуналку, такого вже як в Україні точно ніде немає, щоб 40% сиділо на субсидіях а з інших три шкури дерли.
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Raymond
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