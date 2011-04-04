Додано: Пон 30 лис, 2020 23:35

Взвешивал, но так и не выбрал...

Нужна карта со свободными входом и выходом, кишмиш не интересует, но прОцЭнты на остаток хоть бы пять.

Есть у нас такие, кроме Фарсика?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.