он же Ломбард, он же Шапито, он же А-, он же Акцент
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 29 лис, 2020 17:25
Re: Байки про банки і не тільки....
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 лис, 2020 17:44
Додано: Пон 30 лис, 2020 23:35
Взвешивал, но так и не выбрал...
Нужна карта со свободными входом и выходом, кишмиш не интересует, но прОцЭнты на остаток хоть бы пять.
Есть у нас такие, кроме Фарсика?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Новогодние плюшки по депозитам имеются?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:25
Investor_K Универсал ( но не моно) разыгрывает приз.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:39
Какой приз?
А то у меня уже есть два призовых термоса от Универсала и какая-то праздничная кружка.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:44
lubopytnaya
Надувнойшарик зеленого цвета
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:19
Есть у них земеля
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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