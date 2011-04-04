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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1109111011111112
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ruslan2453 написав:а братки - это какой банк ?

он же Ломбард, он же Шапито, он же А-, он же Акцент :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:44

  clientage написав:
  Ruslan2453 написав:а братки - это какой банк ?

он же Ломбард, он же Шапито, он же А-, он же Акцент :)


благодарю.
Ruslan2453
 
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Нужна карта со свободными входом и выходом, кишмиш не интересует, но прОцЭнты на остаток хоть бы пять.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:22

Re: Байки про банки і не тільки....

Новогодние плюшки по депозитам имеются?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:25

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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:39

  Goodman написав:Investor_K Универсал ( но не моно) разыгрывает приз.

Какой приз?
А то у меня уже есть два призовых термоса от Универсала и какая-то праздничная кружка.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:44

lubopytnaya

Надувнойшарик зеленого цвета :D
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:19

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  greenozon написав:Огляд "малих банків" по актуальний депо %

а де тут Аккорд?

Він трішки більший від малих банок.
Але поза увагою мінфіну лишаються ще з 30 банок
Зокрема ЄПБ, Айбокс, Земєля.

Есть у них земеля
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