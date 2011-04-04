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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1110111111121113
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:25

  Ruslan2453 написав:
  swan forever написав:Взвешивал, но так и не выбрал...
Нужна карта со свободными входом и выходом, кишмиш не интересует, но прОцЭнты на остаток хоть бы пять.
Есть у нас такие, кроме Фарсика?


Конкорд - 8% гривна, 2% долл. на остаток.

Разве у них нет комиссии за вводвывод?
Щас буду смотреть, может с Шариком путаю.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  swan forever написав:Разве у них нет комиссии за вводвывод?

Вхід вихід нал безнал.
Безнал П2п СЕП.
Усе слід.... тестити.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:34

  Ruslan2453 написав:
  swan forever написав:Взвешивал, но так и не выбрал...
Нужна карта со свободными входом и выходом, кишмиш не интересует, но прОцЭнты на остаток хоть бы пять.
Есть у нас такие, кроме Фарсика?


Конкорд - 8% гривна, 2% долл. на остаток.


це просто по королівськи!
враховуючи все більші 0.5, 0.1 річних по валюті... :?
+50грн !
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