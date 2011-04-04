Разве у них нет комиссии за вводвывод?
Щас буду смотреть, может с Шариком путаю.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:25
Разве у них нет комиссии за вводвывод?
Щас буду смотреть, может с Шариком путаю.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Вхід вихід нал безнал.
Безнал П2п СЕП.
Усе слід.... тестити.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:34
це просто по королівськи!
враховуючи все більші 0.5, 0.1 річних по валюті...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:59
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:31
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