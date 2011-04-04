Комерційні індустріали повернулися в село під Львів.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:12
Re: Байки про банки і не тільки....
Комерційні індустріали повернулися в село під Львів.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:25
А знаете ли Вы, что каждый из нас тратит с банковской карты в среднем на 15% больше, чем тратил бы при расчетах наличными?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:27
Та даже больше, онлайн-то не заплатишь наличными
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:28
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Не кожен, а лиш ті, хто витрачає своє бабло якнайшвидше, і не своє(кредитні кошти) теж ну а хто сидить в грейсі без підрахуя не може...
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:29
Вивчаєм Дмитра
Готується вже до дембєля влітку 2021...по вигляді на фото видно шо не має душевного спокою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:01
Завдання банок пропилососити депо по 11% і купити ОВДП по 13%.
І жити на 2%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:38
Про віртуальні активи
Мне отето понравилось
...зберігання або адміністрування віртуальних активів
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