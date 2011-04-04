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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1111111211131114
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:До 15 січня 2021 року Комінбанк проводить депозитну акцію «Солодкі відсотки»

Комерційні індустріали повернулися в село під Львів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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отаке:

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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:25

А знаете ли Вы, что каждый из нас тратит с банковской карты в среднем на 15% больше, чем тратил бы при расчетах наличными?
https://fin-club.com.ua/kak-pravilno-i-bystro-nakopit-dengi/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:27

  Квесторе_поверніться написав:А знаете ли Вы, что каждый из нас тратит с банковской карты в среднем на 15% больше, чем тратил бы при расчетах наличными?
https://fin-club.com.ua/kak-pravilno-i-bystro-nakopit-dengi/

Та даже больше, онлайн-то не заплатишь наличными :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  ingtrans написав:Та даже больше, онлайн-то не заплатишь наличными

А кишмишу то рідко більше 15%. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Не кожен, а лиш ті, хто витрачає своє бабло якнайшвидше, і не своє(кредитні кошти) теж ;) ну а хто сидить в грейсі без підрахуя не може...
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:29

Вивчаєм Дмитра
https://finance.liga.net/ekonomika/interview/zamglavy-nbu-dmitriy-sologub-2021-y-stanet-godom-rosta-ekonomiki-prognoz-42-vvp
Готується вже до дембєля влітку 2021...по вигляді на фото видно шо не має душевного спокою.
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:01

Завдання банок пропилососити депо по 11% і купити ОВДП по 13%.
http://finbalance.com.ua/news/shmihal-uryad-planu-zovnishni-poziki-do-kintsya-roku-na-1-mlrd-vnutrishni---do-60-mlrd-hrn
І жити на 2%. :)
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:38

Про віртуальні активи

Мне отето понравилось :lol: :lol: :lol:
ВЕРХОВНА РАДА ПРИЙНЯЛА В ПЕРШОМУ ЧИТАННІ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ВІРТУАЛЬНІ АКТИВИ
...зберігання або адміністрування віртуальних активів
пестня! Все в Матрицу!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 09:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Компания Visa совместно со стартапом BlockFi выпускает кредитную карту с кэшбком в биткоинах. Об этом пишет Bloomberg.

Держатели Bitcoin Rewards Credit Card будут получать возврат средств в криптовалюте в размер 1,5% от суммы покупки. Также владельцы карт получат гарантированную сумму в биткоинах в эквиваленте $250, если оплатят покупки на $3000 в первые три месяца пользования картой.

Эмитентом кредитной карты станет Evolve Bank & Trust. Стоимость обслуживания карты составит $200 в год.

https://finance.liga.net/cryptoeconomic ... -bitkoinah
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