RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1112111311141115
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:09

  clientage написав:
  ol_zy написав:
  Амвросий написав:На те-же 5000 вместо депо можно было бы купить 142 бутылки подсолнечного масла, которое за пол года на 20% подорожало (было 29, стало 35). А если положить на депозит под 10%, то через пол года на этот депозит с процентами можно будет купить только 123 бутылки (5201.25/42) масла.

Т.е. открывая депозит вы дарите банку 19 бутылок масла, а это 665 грн по нынешним ценам. Если банк дарит за депозит 200 грн, то вы с учетом этих 200 грн теряете на депозите 465 грн :)

А если через пол года масло будет 28 за бутылку?

постный форэкс? а корррекция када? :mrgreen:


шутки шутками, а кто меня послушал и купил масла вместо депозита, уже в плюсе. Масло уже по 40 грн за бутылку :D

+14% чистыми за 10 дней :D
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 26.02.09
Подякував: 380 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:20

  greenozon написав:Депозитні акції
Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
До 23 грудня 2020 року Universal Bank проводить Електронну лотерею - акцію для вкладників
До 30 грудня 2020 року в А-Банку діє акція «Зимовий запас 2020»
До 31 грудня 2020 року діє акційний вклад у Таскомбанку - відсотки 2 рази на місяць
До 31 грудня 2020 року діє депозитна акція «Бадьорі відсотки» в Банку Кліринговий дім
До 31 грудня 2020 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
До 5 січня 2021 року депозитна акція «З днем народження!» в МТБ Банку
До 15 січня 2021 року Комінбанк проводить депозитну акцію «Солодкі відсотки»
До 29 січня 2021 року в Банку інвестицій та заощаджень діє депозитна акція «Лови відсотки»
До 28 лютого 2021 року Кристалбанк проводить акцію «Новорічна» для своїх вкладників



из єтого списка почти все не дотянут до 2022 НГ
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6308
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2631 раз.
Подякували: 1918 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Амвросий написав:Масло уже по 40 грн за бутылку
жена тоже самое сказала,придя с лавки
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 03.12.14
Подякував: 715 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:А то у меня уже есть два призовых термоса от Универсала и какая-то праздничная кружка.
А что вы так не подсуетились? я когда заходил в Универ с помощью 5 симок открыл все призы и ВЫБРАЛ себе брендовую блютузколонку.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 23.11.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:26

  Мизантрóп написав:
  Амвросий написав:Масло уже по 40 грн за бутылку
жена тоже самое сказала,придя с лавки


если бы можно было коммуналку наперед закупать и потом знакомым продавать, вот где золотая жила
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 26.02.09
Подякував: 380 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:00

Re: Байки про банки і не тільки....

Амвросий написав:
  Мизантрóп написав:
  Амвросий написав:Масло уже по 40 грн за бутылку
жена тоже самое сказала,придя с лавки


если бы можно было коммуналку наперед закупать и потом знакомым продавать, вот где золотая жила
А вы накупили масла и теперь торгуете? :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28227
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 6795 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Да, динозавры рантье превратились в мелких торгашей по оказии. :mrgreen:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10248
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2265 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:51

  Faceless написав:А вы накупили масла и теперь торгуете? :mrgreen:


к сожалению не успел, взял немного, думал скидок подождать, а вместо скидок цена еще раз выросла. Нужно было больше брать, пока дешевое было. :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2791
З нами з: 26.02.09
Подякував: 380 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1112111311141115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 217486
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 85228
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 22476
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91240)
03.12.2020 22:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.