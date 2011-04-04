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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:20
greenozon написав:Депозитні акції
Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
До 23 грудня 2020 року Universal Bank проводить Електронну лотерею - акцію для вкладників
До 30 грудня 2020 року в А-Банку діє акція «Зимовий запас 2020»
До 31 грудня 2020 року діє акційний вклад у Таскомбанку - відсотки 2 рази на місяць
До 31 грудня 2020 року діє депозитна акція «Бадьорі відсотки» в Банку Кліринговий дім
До 31 грудня 2020 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
До 5 січня 2021 року депозитна акція «З днем народження!» в МТБ Банку
До 15 січня 2021 року Комінбанк проводить депозитну акцію «Солодкі відсотки»
До 29 січня 2021 року в Банку інвестицій та заощаджень діє депозитна акція «Лови відсотки»
До 28 лютого 2021 року Кристалбанк проводить акцію «Новорічна» для своїх вкладників
из єтого списка почти все не дотянут до 2022 НГ
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:30
Амвросий написав:
Масло уже по 40 грн за бутылку
жена тоже самое сказала,придя с лавки
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:47
lubopytnaya написав:
А то у меня уже есть два призовых термоса от Универсала и какая-то праздничная кружка.
А что вы так не подсуетились? я когда заходил в Универ с помощью 5 симок открыл все призы и ВЫБРАЛ себе брендовую блютузколонку.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:26
Мизантрóп написав: Амвросий написав:
Масло уже по 40 грн за бутылку
жена тоже самое сказала,придя с лавки
если бы можно было коммуналку наперед закупать и потом знакомым продавать, вот где золотая жила
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Амвросий
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:00
Амвросий написав: Мизантрóп написав: Амвросий написав:
Масло уже по 40 грн за бутылку
жена тоже самое сказала,придя с лавки
если бы можно было коммуналку наперед закупать и потом знакомым продавать, вот где золотая жила
А вы накупили масла и теперь торгуете?
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Faceless
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:27
Да, динозавры рантье превратились в мелких торгашей по оказии.
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Амвросий
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:40
шото депутани дуркують
"При цьому загальна кількість карток в гаманцях українців може скоротитися до однієї – зарплатної."https://news.finance.ua/ua/news/-/48341 ... v-ukrayini
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greenozon
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:57
Я в шоке от ставок по никому не нужному зеленому.
Максимально 2% в боль мень приличных банках.
Дороже пристроить шансов нет?
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mephala
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