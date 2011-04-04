фейспалм
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Плата за выдачу карты то мелочь. Вполне возможно что следствием борьбы с высоким интерченджем станет массовое введение абонплаты за ведение счёта. И тогда лежащие "на полке" карты уже не будут ждать лучшего часа - их придётся закрывать потому что в процессе ожидания выгодного кешбека можно заплатить абонплаты больше чем потом получить кешбека.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:08
ВСім деполюдям відкривати поточні рахунки...без картки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Будто абонплата может быть только на счёте с карточкой.
Пример из личного опыта: банк Pekao, отдельно абонплата за неактивный счёт (нет операций пополнения на сумму выше минимальной), отдельно абонплата за карту (нет расходных операций). А в некоторых банках расходных операций должно быть "количеством не менее чем" и/или "на сумму не менее чем". И такое не только в польских банках, в словацких тоже сложно найти банк без абонплаты, причем там она даже не условная - платят все.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:39
І така сторона Європи є...в Неньці в цьому аспекті ліпше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Банкстери проти продавась... В даному випадку я за перших
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:43
Та отож. Борьба за "дешевый европейский интерчендж" даст ожидаемый результат с платными банковскими счетами.
Если уж депутатам там хочется позаботится о простом нариде то занялись бы лучше комиссиями за банковские переводы - они у большинства украинских классических банков заоблачные 0,5-1% при то что самому банку перевод стоит не дороже двух гривен независимо от суммы. Причем некоторые особожадные банки умудряются брать комиссию даже с входящих платежей, и даже с входящих платежей со своих счетов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:57
Ну так "пипл хавает" -- почему бы и не брать?
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