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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1113111411151116
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:Компания Visa

фейспалм
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:шото депутани дуркують

Плата за выдачу карты то мелочь. Вполне возможно что следствием борьбы с высоким интерченджем станет массовое введение абонплаты за ведение счёта. И тогда лежащие "на полке" карты уже не будут ждать лучшего часа - их придётся закрывать потому что в процессе ожидания выгодного кешбека можно заплатить абонплаты больше чем потом получить кешбека.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:08

  greenozon написав:шото депутани дуркують

"При цьому загальна кількість карток в гаманцях українців може скоротитися до однієї – зарплатної."

https://news.finance.ua/ua/news/-/48341 ... v-ukrayini

ВСім деполюдям відкривати поточні рахунки...без картки. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:ВСім деполюдям відкривати поточні рахунки...без картки.

Будто абонплата может быть только на счёте с карточкой.

Пример из личного опыта: банк Pekao, отдельно абонплата за неактивный счёт (нет операций пополнения на сумму выше минимальной), отдельно абонплата за карту (нет расходных операций). А в некоторых банках расходных операций должно быть "количеством не менее чем" и/или "на сумму не менее чем". И такое не только в польских банках, в словацких тоже сложно найти банк без абонплаты, причем там она даже не условная - платят все.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:ВСім деполюдям відкривати поточні рахунки...без картки.

Будто абонплата может быть только на счёте с карточкой.

Пример из личного опыта: банк Pekao, отдельно абонплата за неактивный счёт (нет операций пополнения на сумму выше минимальной), отдельно абонплата за карту (нет расходных операций). А в некоторых банках расходных операций должно быть "количеством не менее чем" и/или "на сумму не менее чем". И такое не только в польских банках, в словацких тоже сложно найти банк без абонплаты, причем там она даже не условная - платят все.

І така сторона Європи є...в Неньці в цьому аспекті ліпше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:42

Re: Байки про банки і не тільки....

Банкстери проти продавась... В даному випадку я за перших :)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:43

  Квесторе_поверніться написав:І така сторона Європи є...в Неньці в цьому аспекті ліпше.


Та отож. Борьба за "дешевый европейский интерчендж" даст ожидаемый результат с платными банковскими счетами.

Если уж депутатам там хочется позаботится о простом нариде то занялись бы лучше комиссиями за банковские переводы - они у большинства украинских классических банков заоблачные 0,5-1% при то что самому банку перевод стоит не дороже двух гривен независимо от суммы. Причем некоторые особожадные банки умудряются брать комиссию даже с входящих платежей, и даже с входящих платежей со своих счетов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:І така сторона Європи є...в Неньці в цьому аспекті ліпше.


Та отож. Борьба за "дешевый европейский интерчендж" даст ожидаемый результат с платными банковскими счетами.

Если уж депутатам там хочется позаботится о простом нариде то занялись бы лучше комиссиями за банковские переводы - они у большинства украинских классических банков заоблачные 0,5-1% при то что самому банку перевод стоит не дороже двух гривен независимо от суммы. Причем некоторые особожадные банки умудряются брать комиссию даже с входящих платежей, и даже с входящих платежей со своих счетов.

Ну так "пипл хавает" -- почему бы и не брать?
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