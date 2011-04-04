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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1114111511161117
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:00

  Амвросий написав:
  Faceless написав:А вы накупили масла и теперь торгуете? :mrgreen:


к сожалению не успел, взял немного, думал скидок подождать, а вместо скидок цена еще раз выросла. Нужно было больше брать, пока дешевое было. :)

Сразу вспоминается пьеса Подерев'янського, ну там где масла было много :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:21

Re: Байки про банки і не тільки....

У кого из банков есть нормальные (условно) проценты за вклад в никому не нужных зеленых бумажках с свободным доступом?
ПРОзапас если шо видел. Есть лучше предложения?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:48

  mephala написав:У кого из банков есть нормальные (условно) проценты за вклад в никому не нужных зеленых бумажках с свободным доступом?
ПРОзапас если шо видел. Есть лучше предложения?

2 % в долларах CONCORDBANK
1,10% в долларах Укрексімбанк
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:38

Де ще залишились 5% річних в дол?
Бачу тільки Альфу на п’ять років
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:03

  Мизантрóп написав:
  Амвросий написав:Масло уже по 40 грн за бутылку
жена тоже самое сказала,придя с лавки


Доля дає Вам ще шанс:
https://www.atbmarket.com/hot/akcii-ano ... y/#10,6236
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Зустрічайте наступної середи 09.12.20!
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Зустрічайте наступної середи 09.12.20!

Сейчас в АТБ "РОЗУМНИЦЯ" по 28-60 , тот же недолив 0,82
Так что, это жосткая переплата и намахалово. :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:І така сторона Європи є...в Неньці в цьому аспекті ліпше.


Та отож. Борьба за "дешевый европейский интерчендж" даст ожидаемый результат с платными банковскими счетами.

Если уж депутатам там хочется позаботится о простом нариде то занялись бы лучше комиссиями за банковские переводы - они у большинства украинских классических банков заоблачные 0,5-1% при то что самому банку перевод стоит не дороже двух гривен независимо от суммы. Причем некоторые особожадные банки умудряются брать комиссию даже с входящих платежей, и даже с входящих платежей со своих счетов.

Цікава логіка. Як продаван має заплатити 2-3% з кожного продажу без варіантів, то це його проблеми і нехай страждає, головне, щоб з мене 100 грн за конто не брали. І це при тому, що з рештою, усі ці комісії лягають на клієнта. А як самому треба заплатити 0,5% за переказ, то це вже непомірно дорого, при тому, що на ринку є кращі пропозиції. Відкрию секрет "дофіга програмісту з дофіга роками досвіду", що витрати на підтримку інфраструктури еквайрингу у гіршому випадку можуть бути пропорційні кількості трансакцій, а не їх об'єму, а то і взагалі є фіксованими.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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