Сразу вспоминается пьеса Подерев'янського, ну там где масла было много
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:00
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:21
Re: Байки про банки і не тільки....
У кого из банков есть нормальные (условно) проценты за вклад в никому не нужных зеленых бумажках с свободным доступом?
ПРОзапас если шо видел. Есть лучше предложения?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:48
2 % в долларах CONCORDBANK
1,10% в долларах Укрексімбанк
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:38
Де ще залишились 5% річних в дол?
Бачу тільки Альфу на п’ять років
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:03
Доля дає Вам ще шанс:
Зустрічайте наступної середи 09.12.20!
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Сейчас в АТБ "РОЗУМНИЦЯ" по 28-60 , тот же недолив 0,82
Так что, это жосткая переплата и намахалово.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:05
Цікава логіка. Як продаван має заплатити 2-3% з кожного продажу без варіантів, то це його проблеми і нехай страждає, головне, щоб з мене 100 грн за конто не брали. І це при тому, що з рештою, усі ці комісії лягають на клієнта. А як самому треба заплатити 0,5% за переказ, то це вже непомірно дорого, при тому, що на ринку є кращі пропозиції. Відкрию секрет "дофіга програмісту з дофіга роками досвіду", що витрати на підтримку інфраструктури еквайрингу у гіршому випадку можуть бути пропорційні кількості трансакцій, а не їх об'єму, а то і взагалі є фіксованими.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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