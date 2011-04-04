Надо быть человеком с искривленным мировосприятием чтобы считать что тут есть какие-то проблемы с логикой.
Так почему ты это игнориешь? Ведь заплатишь ты эту комиссию через продавана или напрямую банку - не меняет того что ты её заплатишь.
Банковский перевод не имеет тех функций которые имеют эквайринговые операции:
- при карточной оплате отправитель отправил деньги, получатель их сразу же "получил" или точнее говоря сразу знает что платеж проведён и может отпускать товар не ожидая поступления платежа на счёт, причем даже если отправитель находится на другом конце земного шара - банковские платежы даже внутри страны в 95% не позволяют получить подтверждение, в случае же международных операций всё медленно, дорого и мало того цена перевода становится известна лишь после его совершения;
- в случае если отправитель смухлевал с банковским переводом продавца ничто не защищает;
- в случае если продавец смухлевал с продажей за банковский перевод покупателя ничто не защищает;
- если банковский перевод уже принят банком отправителя - отправитель не может его ни отозвать, ни оспорить;
- не возможен возврат платежа если к примеру получатель отменил продажу.
Ну и кроме того. Оплата это коммерческая операция. Банковский перевод это необязательно коммерческая операция, это может быть и перекидывание денег члену семьи или пополнение депозита или же его возврат - у меня таких операций не сильно меньше чем затрат на покупку продуктов.
Почему-то когда я то же самое написал про банковские переводы - ты меня не поддержал, а язвил будто я у тебя бутерброд с икрой из рта вырвал
До сих пор плющит? Это хорошо.