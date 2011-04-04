Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Надо быть человеком с искривленным мировосприятием чтобы считать что тут есть какие-то проблемы с логикой.
klug написав:І це при тому, що з рештою, усі ці комісії лягають на клієнта.
Так почему ты это игнориешь? Ведь заплатишь ты эту комиссию через продавана или напрямую банку - не меняет того что ты её заплатишь.
klug написав:А як самому треба заплатити 0,5% за переказ, то це вже непомірно дорого
Банковский перевод не имеет тех функций которые имеют эквайринговые операции:
при карточной оплате отправитель отправил деньги, получатель их сразу же "получил" или точнее говоря сразу знает что платеж проведён и может отпускать товар не ожидая поступления платежа на счёт, причем даже если отправитель находится на другом конце земного шара - банковские платежы даже внутри страны в 95% не позволяют получить подтверждение, в случае же международных операций всё медленно, дорого и мало того цена перевода становится известна лишь после его совершения;
в случае если отправитель смухлевал с банковским переводом продавца ничто не защищает;
в случае если продавец смухлевал с продажей за банковский перевод покупателя ничто не защищает;
если банковский перевод уже принят банком отправителя - отправитель не может его ни отозвать, ни оспорить;
не возможен возврат платежа если к примеру получатель отменил продажу.
Ну и кроме того. Оплата это коммерческая операция. Банковский перевод это необязательно коммерческая операция, это может быть и перекидывание денег члену семьи или пополнение депозита или же его возврат - у меня таких операций не сильно меньше чем затрат на покупку продуктов.
klug написав:витрати на підтримку інфраструктури еквайрингу у гіршому випадку можуть бути пропорційні кількості трансакцій
Почему-то когда я то же самое написал про банковские переводы - ты меня не поддержал, а язвил будто я у тебя бутерброд с икрой из рта вырвал
klug написав:Відкрию секрет "дофіга програмісту з дофіга роками досвіду"
До сих пор плющит? Это хорошо.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift