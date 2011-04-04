Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:26

klug написав: Цікава логіка. Цікава логіка.

klug написав: І це при тому, що з рештою, усі ці комісії лягають на клієнта. І це при тому, що з рештою, усі ці комісії лягають на клієнта.

klug написав: А як самому треба заплатити 0,5% за переказ, то це вже непомірно дорого А як самому треба заплатити 0,5% за переказ, то це вже непомірно дорого

при карточной оплате отправитель отправил деньги, получатель их сразу же "получил" или точнее говоря сразу знает что платеж проведён и может отпускать товар не ожидая поступления платежа на счёт, причем даже если отправитель находится на другом конце земного шара - банковские платежы даже внутри страны в 95% не позволяют получить подтверждение, в случае же международных операций всё медленно, дорого и мало того цена перевода становится известна лишь после его совершения;

в случае если отправитель смухлевал с банковским переводом продавца ничто не защищает;

в случае если продавец смухлевал с продажей за банковский перевод покупателя ничто не защищает;

если банковский перевод уже принят банком отправителя - отправитель не может его ни отозвать, ни оспорить;

не возможен возврат платежа если к примеру получатель отменил продажу.

klug написав: витрати на підтримку інфраструктури еквайрингу у гіршому випадку можуть бути пропорційні кількості трансакцій витрати на підтримку інфраструктури еквайрингу у гіршому випадку можуть бути пропорційні кількості трансакцій

klug написав: Відкрию секрет "дофіга програмісту з дофіга роками досвіду" Відкрию секрет "дофіга програмісту з дофіга роками досвіду"

Надо быть человеком с искривленным мировосприятием чтобы считать что тут есть какие-то проблемы с логикой.Так почему ты это игнориешь? Ведь заплатишь ты эту комиссию через продавана или напрямую банку - не меняет того что ты её заплатишь.Банковский перевод не имеет тех функций которые имеют эквайринговые операции:Ну и кроме того. Оплата это коммерческая операция. Банковский перевод это необязательно коммерческая операция, это может быть и перекидывание денег члену семьи или пополнение депозита или же его возврат - у меня таких операций не сильно меньше чем затрат на покупку продуктов.Почему-то когда я то же самое написал про банковские переводы - ты меня не поддержал, а язвил будто я у тебя бутерброд с икрой из рта вырвалДо сих пор плющит? Это хорошо.