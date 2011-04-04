vitaliy_berdinskikh написав: klug написав:
Цікава логіка.
Надо быть человеком с искривленным мировосприятием чтобы считать что тут есть какие-то проблемы с логикой.
Віталька і його логічні зашквари...
vitaliy_berdinskikh написав: klug написав:
І це при тому, що з рештою, усі ці комісії лягають на клієнта.
Так почему ты это игнориешь? Ведь заплатишь ты эту комиссию через продавана или напрямую банку - не меняет того что ты её заплатишь.
Магазин не дає мені вибору платити цю комісію чи ні. Робота ж з банком напряму відкриває можливість для оптимізації, а то і усунення посередника взагалі. Віталька і правда не бачить різниці між тим, щоб платити 2% з кожної покупки чи 100 грн раз на рік? Віталька за рік витрачає менше 5к?
vitaliy_berdinskikh написав: klug написав:
А як самому треба заплатити 0,5% за переказ, то це вже непомірно дорого
Банковский перевод не имеет тех функций которые имеют эквайринговые операции:
- при карточной оплате отправитель отправил деньги, получатель их сразу же "получил" или точнее говоря сразу знает что платеж проведён и может отпускать товар не ожидая поступления платежа на счёт, причем даже если отправитель находится на другом конце земного шара - банковские платежы даже внутри страны в 95% не позволяют получить подтверждение, в случае же международных операций всё медленно, дорого и мало того цена перевода становится известна лишь после его совершения;
- в случае если отправитель смухлевал с банковским переводом продавца ничто не защищает;
- в случае если продавец смухлевал с продажей за банковский перевод покупателя ничто не защищает;
- если банковский перевод уже принят банком отправителя - отправитель не может его ни отозвать, ни оспорить;
- не возможен возврат платежа если к примеру получатель отменил продажу.
Ну и кроме того. Оплата это коммерческая операция. Банковский перевод это необязательно коммерческая операция, это может быть и перекидывание денег члену семьи или пополнение депозита или же его возврат - у меня таких операций не сильно меньше чем затрат на покупку продуктов.
Яким боком уся ця портянка до теми дискусії? Віталька топить за те, щоб платити більше і спонсорувати нові яхти Горохам та Дубілтетам. Банк надає Вітальці послугу з мізерною собівартістю за відсоток від суми операції. Чим Віталька незадоволений?
vitaliy_berdinskikh написав: klug написав:
витрати на підтримку інфраструктури еквайрингу у гіршому випадку можуть бути пропорційні кількості трансакцій
Почему-то когда я то же самое написал про банковские переводы - ты меня не поддержал, а язвил будто я у тебя бутерброд с икрой из рта вырвал
Чому ж одразу не підтримав? Я звернув увагу великого логіка Вітальки, що логіка його така ж сама fuzzy, як у пральної машини, бо у Вітальки підгорає, коли він бачить +0,5% у квитанції, але топить за те, щоб платити +2%, бо їх у квитанції не видно.
vitaliy_berdinskikh написав: klug написав:
Відкрию секрет "дофіга програмісту з дофіга роками досвіду"
До сих пор плющит? Это хорошо.
Дай знати, як тебе відпустить.
Aps написав:
По факту что получится если снизят процент.
Уменьшится надбавка магазинов в цене товара? Весьма сомнительно. Рядовой покупатель ничего не выиграет. Для небольшого продавца сумма экономии будет не особо значительной и он это не заметит. А если банки поднимут комиссию за терминалы у него вообще может быть не экономия, а убытки.
У цьому нас намагаються переконати банки, бо мають тут прямий шкурний інтерес. Я чомусь переконаний, що конкуренція на ринку моркви та гречки більш жорстка та чесна, ніж між кількома банками евайрами: одні знизять націнку, інші - не знизять, потім перші потягнуться за другими. Падіння на 2% може ми й не побачимо, але підвищення може сповільнитись на якийсь час.
Aps написав:
В плюсе будут только хозяева крупных сетей с большим оборотом.
А великі мережі завжди у плюсі. Яким чином банки знижуть для них тарифи на еквайринг при тому, що їм ще потрібно платити інтерчейнж іншим банкам, та хто в результаті оплачує цей бенкет для мене загадка.
Aps написав:
С другой стороны банки. Уменьшатся их доходы? Тоже мало вероятно. Кэшбэки пропадут. Комиссии возрастут. Будет народ за перевод не 0.5%, а 1% платить.
Ну и кому оно все это надо?
Фішка у тому, що про факт існування кешбеків знає дуже обмежене коло осіб, а користуються ними з вигодою ще менше, а комісія за еквайринг лягає практично на кожного, навіть на тих, хто картками не розраховується, тому зниження цієї комісії - це покращення масштабу країни, а постраждає від цього 10к свинорилів. З точки зору держави - це цілком виправдна жертва.
Щодо банків, то теж певен, що вони кардинально від цього не постраждають: витрати на процесниг більш-менш сталі і новий процесинговий центр ніхто щомісяця не відкриває. 2% від кексика і 2% від великого пирога - це різні 2%. Якщо кінська комісія могла бути більш-менш виправдана на початку, враховуючи поодинокість трансакцій, то з переходом у масовий сегмент можна вже трошки апетити і зменшити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.