Додано: Суб 05 гру, 2020 18:08

vitaliy_berdinskikh написав: klug написав: Цікава логіка. Цікава логіка.

Надо быть человеком с искривленным мировосприятием чтобы считать что тут есть какие-то проблемы с логикой. Надо быть человеком с искривленным мировосприятием чтобы считать что тут есть какие-то проблемы с логикой.

vitaliy_berdinskikh написав: klug написав: І це при тому, що з рештою, усі ці комісії лягають на клієнта. І це при тому, що з рештою, усі ці комісії лягають на клієнта.

Так почему ты это игнориешь? Ведь заплатишь ты эту комиссию через продавана или напрямую банку - не меняет того что ты её заплатишь. Так почему ты это игнориешь? Ведь заплатишь ты эту комиссию через продавана или напрямую банку - не меняет того что ты её заплатишь.

vitaliy_berdinskikh написав: klug написав: А як самому треба заплатити 0,5% за переказ, то це вже непомірно дорого А як самому треба заплатити 0,5% за переказ, то це вже непомірно дорого

Банковский перевод не имеет тех функций которые имеют эквайринговые операции:

при карточной оплате отправитель отправил деньги, получатель их сразу же "получил" или точнее говоря сразу знает что платеж проведён и может отпускать товар не ожидая поступления платежа на счёт, причем даже если отправитель находится на другом конце земного шара - банковские платежы даже внутри страны в 95% не позволяют получить подтверждение, в случае же международных операций всё медленно, дорого и мало того цена перевода становится известна лишь после его совершения;

в случае если отправитель смухлевал с банковским переводом продавца ничто не защищает;

в случае если продавец смухлевал с продажей за банковский перевод покупателя ничто не защищает;

если банковский перевод уже принят банком отправителя - отправитель не может его ни отозвать, ни оспорить;

не возможен возврат платежа если к примеру получатель отменил продажу.

Ну и кроме того. Оплата это коммерческая операция. Банковский перевод это необязательно коммерческая операция, это может быть и перекидывание денег члену семьи или пополнение депозита или же его возврат - у меня таких операций не сильно меньше чем затрат на покупку продуктов. Банковский перевод не имеет тех функций которые имеют эквайринговые операции:Ну и кроме того. Оплата это коммерческая операция. Банковский перевод это необязательно коммерческая операция, это может быть и перекидывание денег члену семьи или пополнение депозита или же его возврат - у меня таких операций не сильно меньше чем затрат на покупку продуктов.

vitaliy_berdinskikh написав: klug написав: витрати на підтримку інфраструктури еквайрингу у гіршому випадку можуть бути пропорційні кількості трансакцій витрати на підтримку інфраструктури еквайрингу у гіршому випадку можуть бути пропорційні кількості трансакцій

Почему-то когда я то же самое написал про банковские переводы - ты меня не поддержал, а язвил будто я у тебя бутерброд с икрой из рта вырвал Почему-то когда я то же самое написал про банковские переводы - ты меня не поддержал, а язвил будто я у тебя бутерброд с икрой из рта вырвал

vitaliy_berdinskikh написав: klug написав: Відкрию секрет "дофіга програмісту з дофіга роками досвіду" Відкрию секрет "дофіга програмісту з дофіга роками досвіду" До сих пор плющит? Это хорошо. До сих пор плющит? Это хорошо.

Aps написав: По факту что получится если снизят процент.

Уменьшится надбавка магазинов в цене товара? Весьма сомнительно. Рядовой покупатель ничего не выиграет. Для небольшого продавца сумма экономии будет не особо значительной и он это не заметит. А если банки поднимут комиссию за терминалы у него вообще может быть не экономия, а убытки.

По факту что получится если снизят процент.Уменьшится надбавка магазинов в цене товара? Весьма сомнительно. Рядовой покупатель ничего не выиграет. Для небольшого продавца сумма экономии будет не особо значительной и он это не заметит. А если банки поднимут комиссию за терминалы у него вообще может быть не экономия, а убытки.

Aps написав: В плюсе будут только хозяева крупных сетей с большим оборотом. В плюсе будут только хозяева крупных сетей с большим оборотом.

Aps написав: С другой стороны банки. Уменьшатся их доходы? Тоже мало вероятно. Кэшбэки пропадут. Комиссии возрастут. Будет народ за перевод не 0.5%, а 1% платить.

Ну и кому оно все это надо? С другой стороны банки. Уменьшатся их доходы? Тоже мало вероятно. Кэшбэки пропадут. Комиссии возрастут. Будет народ за перевод не 0.5%, а 1% платить.Ну и кому оно все это надо?

Віталька і його логічні зашквари...Магазин не дає мені вибору платити цю комісію чи ні. Робота ж з банком напряму відкриває можливість для оптимізації, а то і усунення посередника взагалі. Віталька і правда не бачить різниці між тим, щоб платити 2% з кожної покупки чи 100 грн раз на рік? Віталька за рік витрачає менше 5к?Яким боком уся ця портянка до теми дискусії? Віталька топить за те, щоб платити більше і спонсорувати нові яхти Горохам та Дубілтетам. Банк надає Вітальці послугу з мізерною собівартістю за відсоток від суми операції. Чим Віталька незадоволений?Чому ж одразу не підтримав? Я звернув увагу великого логіка Вітальки, що логіка його така ж сама fuzzy, як у пральної машини, бо у Вітальки підгорає, коли він бачить +0,5% у квитанції, але топить за те, щоб платити +2%, бо їх у квитанції не видно.Дай знати, як тебе відпустить.У цьому нас намагаються переконати банки, бо мають тут прямий шкурний інтерес. Я чомусь переконаний, що конкуренція на ринку моркви та гречки більш жорстка та чесна, ніж між кількома банками евайрами: одні знизять націнку, інші - не знизять, потім перші потягнуться за другими. Падіння на 2% може ми й не побачимо, але підвищення може сповільнитись на якийсь час.А великі мережі завжди у плюсі. Яким чином банки знижуть для них тарифи на еквайринг при тому, що їм ще потрібно платити інтерчейнж іншим банкам, та хто в результаті оплачує цей бенкет для мене загадка.Фішка у тому, що про факт існування кешбеків знає дуже обмежене коло осіб, а користуються ними з вигодою ще менше, а комісія за еквайринг лягає практично на кожного, навіть на тих, хто картками не розраховується, тому зниження цієї комісії - це покращення масштабу країни, а постраждає від цього 10к свинорилів. З точки зору держави - це цілком виправдна жертва.Щодо банків, то теж певен, що вони кардинально від цього не постраждають: витрати на процесниг більш-менш сталі і новий процесинговий центр ніхто щомісяця не відкриває. 2% від кексика і 2% від великого пирога - це різні 2%. Якщо кінська комісія могла бути більш-менш виправдана на початку, враховуючи поодинокість трансакцій, то з переходом у масовий сегмент можна вже трошки апетити і зменшити.