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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1115111611171118
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:26

  klug написав:Цікава логіка.

Надо быть человеком с искривленным мировосприятием чтобы считать что тут есть какие-то проблемы с логикой.

  klug написав:І це при тому, що з рештою, усі ці комісії лягають на клієнта.

Так почему ты это игнориешь? Ведь заплатишь ты эту комиссию через продавана или напрямую банку - не меняет того что ты её заплатишь.

  klug написав:А як самому треба заплатити 0,5% за переказ, то це вже непомірно дорого

Банковский перевод не имеет тех функций которые имеют эквайринговые операции:
  • при карточной оплате отправитель отправил деньги, получатель их сразу же "получил" или точнее говоря сразу знает что платеж проведён и может отпускать товар не ожидая поступления платежа на счёт, причем даже если отправитель находится на другом конце земного шара - банковские платежы даже внутри страны в 95% не позволяют получить подтверждение, в случае же международных операций всё медленно, дорого и мало того цена перевода становится известна лишь после его совершения;
  • в случае если отправитель смухлевал с банковским переводом продавца ничто не защищает;
  • в случае если продавец смухлевал с продажей за банковский перевод покупателя ничто не защищает;
  • если банковский перевод уже принят банком отправителя - отправитель не может его ни отозвать, ни оспорить;
  • не возможен возврат платежа если к примеру получатель отменил продажу.

Ну и кроме того. Оплата это коммерческая операция. Банковский перевод это необязательно коммерческая операция, это может быть и перекидывание денег члену семьи или пополнение депозита или же его возврат - у меня таких операций не сильно меньше чем затрат на покупку продуктов.
  klug написав:витрати на підтримку інфраструктури еквайрингу у гіршому випадку можуть бути пропорційні кількості трансакцій

Почему-то когда я то же самое написал про банковские переводы - ты меня не поддержал, а язвил будто я у тебя бутерброд с икрой из рта вырвал :mrgreen:

  klug написав:Відкрию секрет "дофіга програмісту з дофіга роками досвіду"
До сих пор плющит? Это хорошо. 8)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  greenozon написав:Альянс кросавчік

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В Форварде максимальная уже 9,5%
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 12:39

  Амвросий написав:Магазины эту комиссию в расходы списывают и платят меньше налогов. А если абонплату ввести, то платить будет покупатель.

Я вам підказку дам - якщо ви весь свій дохід оформите на мене, вам взагалі податки платити не доведетьсЯ. Профіт!
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:25

Re: Байки про банки і не тільки....

  ramaz написав:В Форварде максимальная уже 9,5%


погані справи раз вже навіть ФОрвард так агресивно "негативно" підвищує депо ставки...
він завжди показував хороші ставки навіть в важкі буремні часи

11% -> 9.5% грн
3% -> 0.5% (долар)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав:Цікава логіка.

Надо быть человеком с искривленным мировосприятием чтобы считать что тут есть какие-то проблемы с логикой.

Віталька і його логічні зашквари...

  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав:І це при тому, що з рештою, усі ці комісії лягають на клієнта.

Так почему ты это игнориешь? Ведь заплатишь ты эту комиссию через продавана или напрямую банку - не меняет того что ты её заплатишь.

Магазин не дає мені вибору платити цю комісію чи ні. Робота ж з банком напряму відкриває можливість для оптимізації, а то і усунення посередника взагалі. Віталька і правда не бачить різниці між тим, щоб платити 2% з кожної покупки чи 100 грн раз на рік? Віталька за рік витрачає менше 5к?

  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав:А як самому треба заплатити 0,5% за переказ, то це вже непомірно дорого

Банковский перевод не имеет тех функций которые имеют эквайринговые операции:
  • при карточной оплате отправитель отправил деньги, получатель их сразу же "получил" или точнее говоря сразу знает что платеж проведён и может отпускать товар не ожидая поступления платежа на счёт, причем даже если отправитель находится на другом конце земного шара - банковские платежы даже внутри страны в 95% не позволяют получить подтверждение, в случае же международных операций всё медленно, дорого и мало того цена перевода становится известна лишь после его совершения;
  • в случае если отправитель смухлевал с банковским переводом продавца ничто не защищает;
  • в случае если продавец смухлевал с продажей за банковский перевод покупателя ничто не защищает;
  • если банковский перевод уже принят банком отправителя - отправитель не может его ни отозвать, ни оспорить;
  • не возможен возврат платежа если к примеру получатель отменил продажу.

Ну и кроме того. Оплата это коммерческая операция. Банковский перевод это необязательно коммерческая операция, это может быть и перекидывание денег члену семьи или пополнение депозита или же его возврат - у меня таких операций не сильно меньше чем затрат на покупку продуктов.

Яким боком уся ця портянка до теми дискусії? Віталька топить за те, щоб платити більше і спонсорувати нові яхти Горохам та Дубілтетам. Банк надає Вітальці послугу з мізерною собівартістю за відсоток від суми операції. Чим Віталька незадоволений?
  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав:витрати на підтримку інфраструктури еквайрингу у гіршому випадку можуть бути пропорційні кількості трансакцій

Почему-то когда я то же самое написал про банковские переводы - ты меня не поддержал, а язвил будто я у тебя бутерброд с икрой из рта вырвал :mrgreen:

Чому ж одразу не підтримав? Я звернув увагу великого логіка Вітальки, що логіка його така ж сама fuzzy, як у пральної машини, бо у Вітальки підгорає, коли він бачить +0,5% у квитанції, але топить за те, щоб платити +2%, бо їх у квитанції не видно.

  vitaliy_berdinskikh написав:
  klug написав:Відкрию секрет "дофіга програмісту з дофіга роками досвіду"
До сих пор плющит? Это хорошо. 8)

Дай знати, як тебе відпустить.

  Aps написав: По факту что получится если снизят процент.
Уменьшится надбавка магазинов в цене товара? Весьма сомнительно. Рядовой покупатель ничего не выиграет. Для небольшого продавца сумма экономии будет не особо значительной и он это не заметит. А если банки поднимут комиссию за терминалы у него вообще может быть не экономия, а убытки.

У цьому нас намагаються переконати банки, бо мають тут прямий шкурний інтерес. Я чомусь переконаний, що конкуренція на ринку моркви та гречки більш жорстка та чесна, ніж між кількома банками евайрами: одні знизять націнку, інші - не знизять, потім перші потягнуться за другими. Падіння на 2% може ми й не побачимо, але підвищення може сповільнитись на якийсь час.
  Aps написав:В плюсе будут только хозяева крупных сетей с большим оборотом.

А великі мережі завжди у плюсі. Яким чином банки знижуть для них тарифи на еквайринг при тому, що їм ще потрібно платити інтерчейнж іншим банкам, та хто в результаті оплачує цей бенкет для мене загадка.

  Aps написав: С другой стороны банки. Уменьшатся их доходы? Тоже мало вероятно. Кэшбэки пропадут. Комиссии возрастут. Будет народ за перевод не 0.5%, а 1% платить.
Ну и кому оно все это надо?

Фішка у тому, що про факт існування кешбеків знає дуже обмежене коло осіб, а користуються ними з вигодою ще менше, а комісія за еквайринг лягає практично на кожного, навіть на тих, хто картками не розраховується, тому зниження цієї комісії - це покращення масштабу країни, а постраждає від цього 10к свинорилів. З точки зору держави - це цілком виправдна жертва.

Щодо банків, то теж певен, що вони кардинально від цього не постраждають: витрати на процесниг більш-менш сталі і новий процесинговий центр ніхто щомісяця не відкриває. 2% від кексика і 2% від великого пирога - це різні 2%. Якщо кінська комісія могла бути більш-менш виправдана на початку, враховуючи поодинокість трансакцій, то з переходом у масовий сегмент можна вже трошки апетити і зменшити.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 08:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Карацупа написав:Запитання: чи дійсно банк не може зупинити таку транзакцію на вимогу клієнта ?
Маловероятно, что мошенники выводили деньги через СЭП НБУ — отменить этот платёж можно было бы до валютирования этой операции.

Скорее всего, выводили денежным переводом P2P на ряд анонимных/предоплаченных карт. Здесь с отменой и возвратом очень тяжело.

А клиентом какого банка был отец?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:38

  Амвросий написав:шутки шутками, а кто меня послушал и купил масла вместо депозита, уже в плюсе. Масло уже по 40 грн за бутылку :D

+14% чистыми за 10 дней :D

По 40 у вас никто его не купит...
хм в метро покупал по 29.90 в прошлую суб, сейчас 31.50 (на сайте). Хотя в магазине цены отличаются и там может и осталась цена 29.90.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:41

  Амвросий написав:
  Faceless написав:А вы накупили масла и теперь торгуете? :mrgreen:


к сожалению не успел, взял немного, думал скидок подождать, а вместо скидок цена еще раз выросла. Нужно было больше брать, пока дешевое было. :)

https://metro.zakaz.ua/ru/search?q=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE&page=2
берите, а то вдруг по 28 станет и не успеете.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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