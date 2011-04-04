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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 гру, 2020 16:23
Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.
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zuker1111
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:26
zuker1111 написав:
Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.
А законність походження суми як підтверджуєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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