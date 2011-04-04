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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1117111811191120>
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:23

Re: Байки про банки і не тільки....

Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:26

  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.

А законність походження суми як підтверджуєте?
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:56

  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.

Укргаз 0 комісії при оплаті по реквізитам із мобільного додатка Екобанк.

Який банк забудовника? Може через той самий банк зробити платіж?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 17:36

  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.


Кешбек :wink: или комисссия :shock: ? Я - выбираю первое. Если Вас интересует - в личку, плиз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:23

  Квесторе_поверніться написав:
  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.

А законність походження суми як підтверджуєте?

Адекватні забудовники, як і автодилери, таким не переймаються, тим більше до 400 тис. за платіж це нікого не обходить.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:30

  maxprofit написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.

А законність походження суми як підтверджуєте?

Адекватні забудовники, як і автодилери, таким не переймаються, тим більше до 400 тис. за платіж це нікого не обходить.


це вірно, але сумою дуже навіть часто переймаются посередники (тобто банки)
які і за значно менші суми від 400К можуть витребувати бумажки про чистоту грошей, так званий фінансовий моніторинг
НБУ наказує його робибти обов'язково від 400, але внутрішній фінмон банку має свої внутрішні правила.
Востаннє редагувалось greenozon в Нед 06 гру, 2020 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:31

  Квесторе_поверніться написав:
  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.

А законність походження суми як підтверджуєте?


Сейчас почти через любой банк нужно просто принести договор с застройщиком. До 2млн. вопросов нет, просто анкетку заполнить, где указать что это личные сбережения.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:33

  flyman написав:
  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.

Укргаз 0 комісії при оплаті по реквізитам із мобільного додатка Екобанк.

Який банк забудовника? Може через той самий банк зробити платіж?


Кристал банк, у них 0,3% от суммы. Самое меньшое что нашел, 800грн через Кондор банк.

Укргазбанк 800тыс. грн проведет через додаток?
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:45

Так бесплатный СЭП же: монобанк, Альфа, Конкорд, форвард....
Открыть счёт (карту) деньги на него и СЭП-ом на счёт застройщика?
demichh
 
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  demichh написав:Так бесплатный СЭП же: монобанк, Альфа, Конкорд, форвард....
Открыть счёт (карту) деньги на него и СЭП-ом на счёт застройщика?

В Монобанке свыше 20тыс. грн в месяц 0,5% от суммы на юрлица (писал им в вайбер, это их ответ). В остальных банках тоже думаю есть лимиты.
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