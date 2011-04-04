більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190грн
якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 гру, 2020 18:57
більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190грн
якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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