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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1117111811191120
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:57

  zuker1111 написав:В Монобанке свыше 20тыс. грн в месяц 0,5% от суммы на юрлица (писал им в вайбер, это их ответ). В остальных банках тоже думаю есть лимиты.

більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190грн

якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн

https://www.monobank.ua/rates?lang=uk
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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