більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190грн
якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 гру, 2020 18:57
більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190грн
якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 06 гру, 2020 19:48
Форвард - комиссия 0%
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 06 гру, 2020 20:00
Агов, люди остановитесь... Купил квартиру за лям - вернул 28к гривен. Про какие комиссии вы шепчете ???
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Додано: Нед 06 гру, 2020 20:01
0,5%, але не вище 190 грн.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 06 гру, 2020 20:08
Кешбек за СЭП ? 3.5% ?
Ага, конечно, пишите ещё
Додано: Нед 06 гру, 2020 20:15
Да, и это работает. Есть лям - давайте проверим . Начнём с платежа в 1-100 гривен... Остальное доказывать не буду - давайте продолжим в ЛС.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 21:13
У а-банка через приложение платежи без комиссии.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Додано: Нед 06 гру, 2020 21:28
Круто...знімаю шляпу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 06 гру, 2020 21:33
Колись вимагав цидули про походження коштів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 06 гру, 2020 21:37
Це в Кристалі просто анкету...виймай нал 2 млн...на рахунок і плати?
Чи ще в якомусь банчику?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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