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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1118111911201121>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 0 5 0
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:57

  zuker1111 написав:В Монобанке свыше 20тыс. грн в месяц 0,5% от суммы на юрлица (писал им в вайбер, это их ответ). В остальных банках тоже думаю есть лимиты.

більше 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума
операцій по усіх картках клієнта)
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190грн

якщо сума одного платежу більше 10 000 грн
– 0,5% за рахунок власних коштів, але не більше 190
грн

https://www.monobank.ua/rates?lang=uk
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:48

  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.

Форвард - комиссия 0%
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:00

  jay2004 написав:
  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.


Кешбек :wink: или комисссия :shock: ? Я - выбираю первое. Если Вас интересует - в личку, плиз.


Агов, люди остановитесь... Купил квартиру за лям - вернул 28к гривен. Про какие комиссии вы шепчете :shock: :shock: ???
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:01

  zuker1111 написав:
  demichh написав:Так бесплатный СЭП же: монобанк, Альфа, Конкорд, форвард....
Открыть счёт (карту) деньги на него и СЭП-ом на счёт застройщика?

В Монобанке свыше 20тыс. грн в месяц 0,5% от суммы на юрлица (писал им в вайбер, это их ответ). В остальных банках тоже думаю есть лимиты.

0,5%, але не вище 190 грн.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:08

  jay2004 написав:Купил квартиру за лям - вернул 28к гривен. Про какие комиссии вы шепчете :shock: :shock: ???

Кешбек за СЭП ? 3.5% ?
Ага, конечно, пишите ещё
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:15

  mustbe написав:
  jay2004 написав:Купил квартиру за лям - вернул 28к гривен. Про какие комиссии вы шепчете :shock: :shock: ???

Кешбек за СЭП ? 3.5% ?
Ага, конечно, пишите ещё


Да, и это работает. Есть лям - давайте проверим :wink: . Начнём с платежа в 1-100 гривен... Остальное доказывать не буду - давайте продолжим в ЛС.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:13

У а-банка через приложение платежи без комиссии.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:28

  jay2004 написав:
  jay2004 написав:
  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.


Кешбек :wink: или комисссия :shock: ? Я - выбираю первое. Если Вас интересует - в личку, плиз.


Агов, люди остановитесь... Купил квартиру за лям - вернул 28к гривен. Про какие комиссии вы шепчете :shock: :shock: ???

Круто...знімаю шляпу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.

Форвард - комиссия 0%

Колись вимагав цидули про походження коштів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:37

  zuker1111 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  zuker1111 написав:Нужно 800тыс. грн. заплатить застройщику. От физ лица юр лицу. Подскажите банк с самой адекватной комиссией.

А законність походження суми як підтверджуєте?


Сейчас почти через любой банк нужно просто принести договор с застройщиком. До 2млн. вопросов нет, просто анкетку заполнить, где указать что это личные сбережения.

Це в Кристалі просто анкету...виймай нал 2 млн...на рахунок і плати?
Чи ще в якомусь банчику?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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