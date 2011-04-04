Теж в тему пишуть
https://news.finance.ua/ru/news/-/48321 ... e-kvartiry
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:06
Теж в тему пишуть
https://news.finance.ua/ru/news/-/48321 ... e-kvartiry
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:30
Припустимо, що є спеціальний вид СЕПів з якого реально отримати кишмиш, що за кишмиш програма, ще не має ліміту на нарахування, ізя? Але ж відсоток не той. jay2004 відверто інтригує.
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