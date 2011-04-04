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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1118111911201121

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 0 5 0
Більше десяти
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Від п'яти до десяти
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В чотирьох
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В трьох
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В двох
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Користуюся одним
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:06

Теж в тему пишуть
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:30

  mustbe написав:
  jay2004 написав:Купил квартиру за лям - вернул 28к гривен. Про какие комиссии вы шепчете :shock: :shock: ???

Кешбек за СЭП ? 3.5% ?
Ага, конечно, пишите ещё

Припустимо, що є спеціальний вид СЕПів з якого реально отримати кишмиш, що за кишмиш програма, ще не має ліміту на нарахування, ізя? Але ж відсоток не той. jay2004 відверто інтригує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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