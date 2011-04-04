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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1118111911201121

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 4
Більше десяти
25%
1
Від п'яти до десяти
0
0
В чотирьох
50%
2
В трьох
0
0
В двох
25%
1
Користуюся одним
0
0
В жодному
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:06

Теж в тему пишуть
https://news.finance.ua/ru/news/-/48321 ... e-kvartiry
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:30

  mustbe написав:
  jay2004 написав:Купил квартиру за лям - вернул 28к гривен. Про какие комиссии вы шепчете :shock: :shock: ???

Кешбек за СЭП ? 3.5% ?
Ага, конечно, пишите ещё

Припустимо, що є спеціальний вид СЕПів з якого реально отримати кишмиш, що за кишмиш програма, ще не має ліміту на нарахування, ізя? Але ж відсоток не той. jay2004 відверто інтригує.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 08:22

  jay2004 написав:
  mustbe написав:
  jay2004 написав:Купил квартиру за лям - вернул 28к гривен. Про какие комиссии вы шепчете :shock: :shock: ???

Кешбек за СЭП ? 3.5% ?
Ага, конечно, пишите ещё


Да, и это работает. Есть лям - давайте проверим :wink: . Начнём с платежа в 1-100 гривен... Остальное доказывать не буду - давайте продолжим в ЛС.

рассказывайте что за банк? Сразу у меня нарисовалась бизнес идея по такому кэшбеку. Буду снимать с зарплатного аваля и нести в ваш банк (или СЕПом перекидывать на Ваш банк) и СЕПом ганять обратно в аваль. КИШМИШ в карман и так по кругу каждый день :D
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:05

Re: Байки про банки і не тільки....

Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3898186
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:33

  1finanсier написав:Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3898186

Продажа таких данных является прямым нарушением закона о ПД. :roll:

Думается мне что это скорей журналисткий чёс чем правда.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:37

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliy_berdinskikh написав:
  1finanсier написав:Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3898186

Продажа таких данных является прямым нарушением закона о ПД. :roll:

Думается мне что это скорей журналисткий чёс чем правда.
Не является нарушением закона о ПД, так как просто по номеру телефона даются некие признаки, ни конкретных локаций, ни конкретных маршрутов, ни конкретных данных о разговорах не передают, и идентицировать человека по нтм нельзя.
И банки действительно работают с мобильными операторами, запрашивая у них такую информацию, но не уверен, что массово
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Не является нарушением закона о ПД, так как просто по номеру телефона даются некие признаки
Эти признаки относятся к номеру телефона который связан с конкртным физическим лицом. Так что продажа таких данных является нарушением. Это по сути негласный шпионаж за человеком.

Будет в будущем закон который будет регламентировать продажу скоринговых данных - ю а велком. Сейчас это делать нельзя.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:48

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:Не является нарушением закона о ПД, так как просто по номеру телефона даются некие признаки
Эти признаки относятся к номеру телефона который связан с конкртным физическим лицом. Так что продажа таких данных является нарушением. Это по сути негласный шпионаж за человеком.

Будет в будущем закон который будет регламентировать продажу скоринговых данных - ю а велком. Сейчас это делать нельзя.


Перечитайте закон, и посмотрите, что именно является персональными данными. Сам по себе телефон ими не является. Если телефон не идёт в паре с данными, позволяющими идентифицировать человека (ФМО, паспортные данные или инн) - это не персональные данные. Номер телефона с рядом циферок и признаков - это никак не ПД
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Перечитайте закон, и посмотрите, что именно является персональными данными.

Очень много раз это делал.

Статья как раз рассказывает о применении этих персональных данных и делать вид что скоринг не персональный - очень глупая попытка сделать наивный вид.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Сам по себе телефон ими не является.

Само по себе персональными данными не является ничто, ни имя, ни адрес, ни ИНН который можно обозвать просто набором цифр. Но собранные данные, а особенно результат обработки собранных данных - это чистой воды ПД.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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