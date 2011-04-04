Теж в тему пишуть
https://news.finance.ua/ru/news/-/48321 ... e-kvartiry
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:06
Теж в тему пишуть
https://news.finance.ua/ru/news/-/48321 ... e-kvartiry
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:30
Припустимо, що є спеціальний вид СЕПів з якого реально отримати кишмиш, що за кишмиш програма, ще не має ліміту на нарахування, ізя? Але ж відсоток не той. jay2004 відверто інтригує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 07 гру, 2020 08:22
рассказывайте что за банк? Сразу у меня нарисовалась бизнес идея по такому кэшбеку. Буду снимать с зарплатного аваля и нести в ваш банк (или СЕПом перекидывать на Ваш банк) и СЕПом ганять обратно в аваль. КИШМИШ в карман и так по кругу каждый день
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Додано: Пон 07 гру, 2020 09:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:33
Продажа таких данных является прямым нарушением закона о ПД.
Думается мне что это скорей журналисткий чёс чем правда.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Не является нарушением закона о ПД, так как просто по номеру телефона даются некие признаки, ни конкретных локаций, ни конкретных маршрутов, ни конкретных данных о разговорах не передают, и идентицировать человека по нтм нельзя.
И банки действительно работают с мобильными операторами, запрашивая у них такую информацию, но не уверен, что массово
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Эти признаки относятся к номеру телефона который связан с конкртным физическим лицом. Так что продажа таких данных является нарушением. Это по сути негласный шпионаж за человеком.
Будет в будущем закон который будет регламентировать продажу скоринговых данных - ю а велком. Сейчас это делать нельзя.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:48
Re: Байки про банки і не тільки....
Перечитайте закон, и посмотрите, что именно является персональными данными. Сам по себе телефон ими не является. Если телефон не идёт в паре с данными, позволяющими идентифицировать человека (ФМО, паспортные данные или инн) - это не персональные данные. Номер телефона с рядом циферок и признаков - это никак не ПД
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Очень много раз это делал.
Статья как раз рассказывает о применении этих персональных данных и делать вид что скоринг не персональный - очень глупая попытка сделать наивный вид.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 07 гру, 2020 09:54
Re: Байки про банки і не тільки....
Само по себе персональными данными не является ничто, ни имя, ни адрес, ни ИНН который можно обозвать просто набором цифр. Но собранные данные, а особенно результат обработки собранных данных - это чистой воды ПД.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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