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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1119112011211122

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3 5 4
Більше десяти
25%
1
Від п'яти до десяти
0
0
В чотирьох
50%
2
В трьох
0
0
В двох
25%
1
Користуюся одним
0
0
В жодному
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  1finanсier написав:Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3898186

Продажа таких данных является прямым нарушением закона о ПД. :roll:

Думается мне что это скорей журналисткий чёс чем правда.

Вот официяльные "телеги" от КС:
https://kyivstar.ua/ru/business/products/big-data
https://kyivstar.ua/ru/business/open-ap ... al-scoring
может, конечно и "чешут" :)
_hunter
 
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  #<1 ... 1119112011211122
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