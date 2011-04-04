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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1120112111221123>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 7
Більше десяти
29%
2
Від п'яти до десяти
0
0
В чотирьох
29%
2
В трьох
0
0
В двох
14%
1
Користуюся одним
14%
1
В жодному
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  1finanсier написав:Оператори зв'язку відкрили завісу з принаймні одного з "тисячі факторів" якими користуються банки при вирішенні надання/ненадання кредиту своїм клієнтам. Тож, регулярно сплачуйте за послуги зв'язку, не міняйте сімку, купіть дорогий девайс і буде вам щастя ))) Принаймні це виходить з цієї статті )))

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ov-3898186

Продажа таких данных является прямым нарушением закона о ПД. :roll:

Думается мне что это скорей журналисткий чёс чем правда.

Вот официяльные "телеги" от КС:
https://kyivstar.ua/ru/business/products/big-data
https://kyivstar.ua/ru/business/open-ap ... al-scoring
может, конечно и "чешут" :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:40

работа банков в декабре

уже есть инфа по работе банков/сепа в декабре месяце? Надо планировать свои платежи
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Статья как раз рассказывает о применении этих персональных данных

Применение не имеет значение, имеет значение передача. Мобильный оператор не передает ПД, так что все нормы соблюдены.
  vitaliy_berdinskikh написав:Само по себе персональными данными не является ничто, ни имя, ни адрес, ни ИНН который можно обозвать просто набором цифр. Но собранные данные, а особенно результат обработки собранных данных - это чистой воды ПД.

Собранные данные - да. Результат их обработки - нет. Хеш - это тоже результат обработки, но он никак не может считатьтся ПД.

Вы действительно думаете, что у мобильных операторов нет юристов?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:36

Поясните, зачем и кто ставит на долларах какие то мало заметные штампики, печатки, таким образом метя их, машинка их пропускает, банк их где то берет, кассир выдает...только потом другой банк эти купюры не принимает...
От куда и как они тогда в банки попадают, да ещё в новые запечатанные перевязанные бечёвкой пачки????
И будьте внимательны.
правильной дорогой идете...
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Применение не имеет значение, имеет значение передача. Мобильный оператор не передает ПД, так что все нормы соблюдены.

Мой скоринговый бал это результат обработки моих ПД, а следовательно он тоже - мой ПД. Хватит уже ваньку валять. :evil:

Чтобы эти данные перестали быть моими ПД он должны быть отвязаны от моего номер телефона - тогда их можно использовать например просто как часть статистических даных для белого мужчины возраста 40-50 проживающего в крупном городе. :D

П.С.
К слову - к понятию бигдата скориговая оценка тоже никакого отношения не имеет.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:53

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:Применение не имеет значение, имеет значение передача. Мобильный оператор не передает ПД, так что все нормы соблюдены.

Мой скоринговый бал это результат обработки моих ПД, а следовательно он тоже - мой ПД. Хватит уже ваньку валять. :evil:

Чтобы эти данные перестали быть моими ПД он должны быть отвязаны от моего номер телефона - тогда их можно использовать например просто как часть статистических даных для белого мужчины возраста 40-50 проживающего в крупном городе. :D

П.С.
К слову - к понятию бигдата скориговая оценка тоже никакого отношения не имеет.


В том то и дело, что нет! Результат обработки ПД не является ПД, если он не позволяет вас идентифировать. Например, ваш кредитный рейтинг, хоть вместе с телефоном, хоть отдельно - никак вас ге идентифирует, а следовательно, это не ПД.
И не надо считать юристов огромной компании идиотами :)
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:В том то и дело, что нет!

В том то и дело что да. Любые данные связанные со мной - это мои ПД.


И на всякий случай уточнение. Не я автор нашего де*** закона о ПД, тупо слизанного с европейских аналогов. Но закон именно так трактует ПД.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:В том то и дело, что нет!

В том то и дело что да. Любые данные связанные со мной - это мои ПД.

Цитатой из Законы можете это подтвердить?
Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра. Не уникальная. Никак не позволяющая даже в паре с номером телефона вас идентифицировать. Потому не может быть ПД. То же самое касается любой аналогичной абстрактной цифры в связке с номером телефона.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Цитатой из Законы можете это подтвердить?

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:13

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:Цитатой из Законы можете это подтвердить?

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Так в том то и дело, что ни конкретно, ни вообще вы для оператора не идентифицированы. И данные, позволяющие вас идентифицировать, не передаются. Где тут подтверждение, что, например, ваш рейтинг, связанный только с номером телефона - это ПД?
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