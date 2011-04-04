Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.
186 это просто трехзначное число, а Виталий Бердинских имеет рост 186 - это уже мои персональные данные, причем потенциально относящиеся к моих медицинским данным использование которых ещё более строго регулируется.
Вот и 0,75 это просто десятичное число. Но если 0,75 это кредитный рейтинг расчитанный Киевстаром для телефона 0961234567 - это персональные данные владельца телефона 0961234567, особенно если владелец телефона прошел идентификацию у оператора.
Поинтересуйся почему гугль закрашивает не только лица и таблички, но и номера машин. Ведь номер машины это просто набор букв и цифр.