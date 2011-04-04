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Faceless написав:Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра.
Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.
186 это просто трехзначное число, а Виталий Бердинских имеет рост 186 - это уже мои персональные данные, причем потенциально относящиеся к моих медицинским данным использование которых ещё более строго регулируется.
Вот и 0,75 это просто десятичное число. Но если 0,75 это кредитный рейтинг расчитанный Киевстаром для телефона 0961234567 - это персональные данные владельца телефона 0961234567, особенно если владелец телефона прошел идентификацию у оператора.
Поинтересуйся почему гугль закрашивает не только лица и таблички, но и номера машин. Ведь номер машины это просто набор букв и цифр.
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Faceless написав:Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра.
Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.
186 это просто трехзначное число, ...
Не совсем понимаю смысла спора... "Колеективных исков" у нас нет, вроде -- собрать толпу и идти "валить" КС не получится. Спор о том "так оно работает или не так"? -- так я ссылки приводил самого КС, где он объясняет как оно у него работает. Есть мнение, что КС нарушает закон "о ПД"? -- так с этим в суд идти нужно, а не на форуме писать. Это, кстати, если получится доказать использование этих самых ПД -- потому как банк свою методу скоринга вряд ли раскроет...
На депозиті все ще можна заробити 30% річних, але не в банку, а в кредитному союзі. Але такі вкладення вважаються високоризикованими. «Мінфін» дізнавався, що сьогодні пропонують КС та чи варто їм віддавати свої кошти. https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depozite/