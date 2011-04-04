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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1120112111221123

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 7
Більше десяти
29%
2
Від п'яти до десяти
0
0
В чотирьох
29%
2
В трьох
0
0
В двох
14%
1
Користуюся одним
14%
1
В жодному
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра.

Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.

186 это просто трехзначное число, а Виталий Бердинских имеет рост 186 - это уже мои персональные данные, причем потенциально относящиеся к моих медицинским данным использование которых ещё более строго регулируется.

Вот и 0,75 это просто десятичное число. Но если 0,75 это кредитный рейтинг расчитанный Киевстаром для телефона 0961234567 - это персональные данные владельца телефона 0961234567, особенно если владелец телефона прошел идентификацию у оператора.

Поинтересуйся почему гугль закрашивает не только лица и таблички, но и номера машин. Ведь номер машины это просто набор букв и цифр. :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра.

Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.

186 это просто трехзначное число, ...

Не совсем понимаю смысла спора... "Колеективных исков" у нас нет, вроде -- собрать толпу и идти "валить" КС не получится.
Спор о том "так оно работает или не так"? -- так я ссылки приводил самого КС, где он объясняет как оно у него работает.
Есть мнение, что КС нарушает закон "о ПД"? -- так с этим в суд идти нужно, а не на форуме писать. Это, кстати, если получится доказать использование этих самых ПД -- потому как банк свою методу скоринга вряд ли раскроет...
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:28

Re: Байки про банки і не тільки....

30% річних на депозиті в КС: ризикнути чи ні

На депозиті все ще можна заробити 30% річних, але не в банку, а в кредитному союзі. Але такі вкладення вважаються високоризикованими. «Мінфін» дізнавався, що сьогодні пропонують КС та чи варто їм віддавати свої кошти.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depozite/
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:30

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Ну их нафиг те КС.
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