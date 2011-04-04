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Faceless написав:Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра.
Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.
186 это просто трехзначное число, а Виталий Бердинских имеет рост 186 - это уже мои персональные данные, причем потенциально относящиеся к моих медицинским данным использование которых ещё более строго регулируется.
Вот и 0,75 это просто десятичное число. Но если 0,75 это кредитный рейтинг расчитанный Киевстаром для телефона 0961234567 - это персональные данные владельца телефона 0961234567, особенно если владелец телефона прошел идентификацию у оператора.
Поинтересуйся почему гугль закрашивает не только лица и таблички, но и номера машин. Ведь номер машины это просто набор букв и цифр.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Faceless написав:Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра.
Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.
186 это просто трехзначное число, ...
Не совсем понимаю смысла спора... "Колеективных исков" у нас нет, вроде -- собрать толпу и идти "валить" КС не получится. Спор о том "так оно работает или не так"? -- так я ссылки приводил самого КС, где он объясняет как оно у него работает. Есть мнение, что КС нарушает закон "о ПД"? -- так с этим в суд идти нужно, а не на форуме писать. Это, кстати, если получится доказать использование этих самых ПД -- потому как банк свою методу скоринга вряд ли раскроет...
На депозиті все ще можна заробити 30% річних, але не в банку, а в кредитному союзі. Але такі вкладення вважаються високоризикованими. «Мінфін» дізнавався, що сьогодні пропонують КС та чи варто їм віддавати свої кошти. https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depozite/
Faceless написав:Применение не имеет значение, имеет значение передача. Мобильный оператор не передает ПД, так что все нормы соблюдены.
Мой скоринговый бал это результат обработки моих ПД, а следовательно он тоже - мой ПД. Хватит уже ваньку валять.
Чтобы эти данные перестали быть моими ПД он должны быть отвязаны от моего номер телефона - тогда их можно использовать например просто как часть статистических даных для белого мужчины возраста 40-50 проживающего в крупном городе.
П.С. К слову - к понятию бигдата скориговая оценка тоже никакого отношения не имеет.
В том то и дело, что нет! Результат обработки ПД не является ПД, если он не позволяет вас идентифировать. Например, ваш кредитный рейтинг, хоть вместе с телефоном, хоть отдельно - никак вас ге идентифирует, а следовательно, это не ПД. И не надо считать юристов огромной компании идиотами
Почитав програми КС. Відповідно КС аналізує тексти адресованих абонентам смс. Це законно? Це видно з інформації чи добросовісний абонемент платник по кредитам:-)
Амвросий написав:кто меня послушал и купил масла вместо депозита, уже в плюсе. Масло уже по 40 грн за бутылку
В Фоззи сегодня по 32,90
Ви ринок моніторите Десь ще залишились пристойні на наш час ставки в дол ? Бачу тільки альфа на п’ять років 5%
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
V2 написав:30% річних на депозиті в КС: ризикнути чи ні
На депозиті все ще можна заробити 30% річних, але не в банку, а в кредитному союзі. Але такі вкладення вважаються високоризикованими. «Мінфін» дізнавався, що сьогодні пропонують КС та чи варто їм віддавати свої кошти. https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depozite/
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