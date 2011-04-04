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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1121112211231124>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 7
Більше десяти
29%
2
Від п'яти до десяти
0
0
В чотирьох
29%
2
В трьох
0
0
В двох
14%
1
Користуюся одним
14%
1
В жодному
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра.

Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.

186 это просто трехзначное число, а Виталий Бердинских имеет рост 186 - это уже мои персональные данные, причем потенциально относящиеся к моих медицинским данным использование которых ещё более строго регулируется.

Вот и 0,75 это просто десятичное число. Но если 0,75 это кредитный рейтинг расчитанный Киевстаром для телефона 0961234567 - это персональные данные владельца телефона 0961234567, особенно если владелец телефона прошел идентификацию у оператора.

Поинтересуйся почему гугль закрашивает не только лица и таблички, но и номера машин. Ведь номер машины это просто набор букв и цифр. :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра.

Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.

186 это просто трехзначное число, ...

Не совсем понимаю смысла спора... "Колеективных исков" у нас нет, вроде -- собрать толпу и идти "валить" КС не получится.
Спор о том "так оно работает или не так"? -- так я ссылки приводил самого КС, где он объясняет как оно у него работает.
Есть мнение, что КС нарушает закон "о ПД"? -- так с этим в суд идти нужно, а не на форуме писать. Это, кстати, если получится доказать использование этих самых ПД -- потому как банк свою методу скоринга вряд ли раскроет...
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:28

Re: Байки про банки і не тільки....

30% річних на депозиті в КС: ризикнути чи ні

На депозиті все ще можна заробити 30% річних, але не в банку, а в кредитному союзі. Але такі вкладення вважаються високоризикованими. «Мінфін» дізнавався, що сьогодні пропонують КС та чи варто їм віддавати свої кошти.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depozite/
V2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:30

V2

Ну их нафиг те КС.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:11

  Faceless написав:
vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:Применение не имеет значение, имеет значение передача. Мобильный оператор не передает ПД, так что все нормы соблюдены.

Мой скоринговый бал это результат обработки моих ПД, а следовательно он тоже - мой ПД. Хватит уже ваньку валять. :evil:

Чтобы эти данные перестали быть моими ПД он должны быть отвязаны от моего номер телефона - тогда их можно использовать например просто как часть статистических даных для белого мужчины возраста 40-50 проживающего в крупном городе. :D

П.С.
К слову - к понятию бигдата скориговая оценка тоже никакого отношения не имеет.


В том то и дело, что нет! Результат обработки ПД не является ПД, если он не позволяет вас идентифировать. Например, ваш кредитный рейтинг, хоть вместе с телефоном, хоть отдельно - никак вас ге идентифирует, а следовательно, это не ПД.
И не надо считать юристов огромной компании идиотами :)


Почитав програми КС.
Відповідно КС аналізує тексти адресованих абонентам смс. Це законно?
Це видно з інформації чи добросовісний абонемент платник по кредитам:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Что-то по депозитам нет новогодних плюшек. А жаль...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:47

  Амвросий написав:кто меня послушал и купил масла вместо депозита, уже в плюсе. Масло уже по 40 грн за бутылку :D


В Фоззи сегодня по 32,90
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Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:51

  lubopytnaya написав:
  Амвросий написав:кто меня послушал и купил масла вместо депозита, уже в плюсе. Масло уже по 40 грн за бутылку :D


В Фоззи сегодня по 32,90
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Ви ринок моніторите
Десь ще залишились пристойні на наш час ставки в дол ?
Бачу тільки альфа на п’ять років 5%
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:53

  Investor_K написав:Что-то по депозитам нет новогодних плюшек. А жаль...

Клиринговый дом: Акционный депозит
11,5%
С пополнением
На год и на полгода ставка одинаковая
Минимальная сумма 30000 грн
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:06

  V2 написав:30% річних на депозиті в КС: ризикнути чи ні

На депозиті все ще можна заробити 30% річних, але не в банку, а в кредитному союзі. Але такі вкладення вважаються високоризикованими. «Мінфін» дізнавався, що сьогодні пропонують КС та чи варто їм віддавати свої кошти.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depozite/

Катерину ще й сюди запхали
https://nv.ua/ukr/biz/experts/yak-vplivaye-regulyator-nacbank-na-nebankivski-ustanovi-chi-vidklikaye-licenziji-novini-ukrajini-50127878.html
А КС занадто ризикові...працюють як правило з кишеньковою страховою конторою під дахом силових структур з юридичним прикриттям і прикормленими суддями.
Тут Катерині розгрібать і розгрібать.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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