Додано: Пон 07 гру, 2020 15:03

vitaliy_berdinskikh написав: Faceless написав: Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра. Ваш кредитный рейтинг, как цифра - никак не связан с вами. Это абстрактная цифра.

Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.



186 это просто трехзначное число, ... Это абстрактрая цифра пока она не является моим кредитным рейтингом.186 это просто трехзначное число, ...

Не совсем понимаю смысла спора... "Колеективных исков" у нас нет, вроде -- собрать толпу и идти "валить" КС не получится.Спор о том "так оно работает или не так"? -- так я ссылки приводил самого КС, где он объясняет как оно у него работает.Есть мнение, что КС нарушает закон "о ПД"? -- так с этим в суд идти нужно, а не на форуме писать. Это, кстати, если получится доказать использование этих самых ПД -- потому как банк свою методу скоринга вряд ли раскроет...